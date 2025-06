Luna Rossa ingaggia Burling: un colpo da Coppa America

Luna Rossa si proietta verso la 38ª Coppa America, in programma a Napoli nel 2027, con un’operazione strategica di inestimabile valore: l’ingaggio di Peter Burling. L’annuncio, che risuona come una vera e propria consacrazione per la squadra italiana, segna un punto di svolta nella competizione, portando a bordo un timoniere di statura globale.Peter Burling, 34 anni, non è semplicemente un velista di talento; è un’icona della vela mondiale, un architetto di vittorie e un innovatore nel suo campo. La sua separazione, di natura concordata, dal team Emirates Team New Zealand, con il quale ha orchestrato un trionfo senza precedenti – conquistando la Coppa nel 2017 e difendendola brillantemente nel 2021 e 2024 – libera un talento pronto a infondere nuova linfa vitale in Luna Rossa.La sua carriera è costellata di successi. Oltre alle tre America’s Cup, il curriculum di Burling si arricchisce di un palmares olimpico di altissimo profilo: l’oro scintillante a Rio 2016, l’argento a Londra 2012 e l’argento a Tokyo 2021. Sei titoli mondiali nella classe 49er testimoniano la sua padronanza tecnica e la sua capacità di spingere al limite le performance. Ma il contributo di Burling non si limita all’abilità di condurre una barca alla velocità massima. Il suo approccio all’innovazione, la sua comprensione profonda dell’aerodinamica delle vele e della gestione del sistema idraulico, e la sua attitudine alla ricerca di soluzioni all’avanguardia, sono elementi cruciali che Luna Rossa intende sfruttare al massimo. Si tratta di un know-how che va oltre la semplice competenza velica, abbracciando l’ingegneria, la scienza dei materiali e la dinamica di gruppo. L’arrivo di Burling non è solo un rinforzo tecnico, ma anche un segnale forte di ambizione e di una visione strategica volta a ridefinire gli standard della vela competitiva. La sua presenza è destinata a stimolare l’intero team, a promuovere un ambiente di lavoro improntato alla sperimentazione e alla ricerca continua dell’eccellenza, e a proiettare Luna Rossa verso la conquista di un traguardo storico. La sfida che attende la squadra italiana è ardua, ma con Peter Burling a bordo, le prospettive di successo si fanno decisamente più concrete.