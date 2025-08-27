Maradona in FC 26: il San Paolo entra nel Videogioco!

Un Omaggio Digitale al Cuore del Calcio Italiano: Il Maradona Entra in EA SPORTS FC 26Un’emozione collettiva si propaga a Napoli: lo Stadio Diego Armando Maradona, tempio del calcio partenopeo e fulcro di una passione indomita, sarà riprodotto fedelmente all’interno del prossimo capitolo della celebre saga di simulazione calcistica, EA SPORTS FC 26, in uscita il 19 settembre 2025 con accesso anticipato.

Questa significativa inclusione, frutto di un accordo sinergico tra EA SPORTS e l’amministrazione comunale di Napoli, non solo arricchisce il panorama virtuale del calcio italiano, ma celebra anche l’eredità di un campione e il legame profondo tra la città e la sua squadra del cuore.

Il Maradona si aggiunge all’Allianz Stadium di Torino e al Bluenergy Stadium di Udine, completando un trittico di arene italiane che incarnano l’autenticità e l’intensità del calcio nazionale.

L’operazione non si limita alla mera ricostruzione architettonica: i team tecnici di EA SPORTS hanno immerso sé stessi nell’atmosfera dello stadio, effettuando rilievi dettagliati e registrazioni audiovisive per catturare la vera essenza del luogo.

Dai dettagli strutturali all’acustica coinvolgente, ogni elemento è stato accuratamente riprodotto per offrire ai giocatori un’esperienza sensoriale il più possibile vicina alla realtà.

“Portare il leggendario Stadio Diego Armando Maradona in FC 26 è un onore e una testimonianza del nostro impegno verso la community,” ha dichiarato James Taylor, Director of Football Partnerships di EA SPORTS.

“Il feedback dei fan ha guidato lo sviluppo di FC 26, e siamo lieti di soddisfare la loro richiesta di includere questo stadio iconico.

Non vediamo l’ora di vedere i tifosi del Napoli festeggiare nel loro stadio, dentro e fuori dal gioco.

”Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha espresso la sua gioia per questa opportunità unica di promuovere la città a livello globale.

“È un’occasione per raccontare Napoli e la sua tifoseria a un pubblico vastissimo, in particolare ai giovani che condividono la passione per il calcio anche attraverso i videogiochi.

L’atmosfera vibrante del Maradona è parte integrante dell’esperienza del tifoso, e sono certo che anche nel videogioco il tifo napoletano farà la differenza.

”Questa inclusione si inserisce in un percorso di collaborazione pluriennale tra EA SPORTS e la Ssc Napoli, un legame rafforzato dal ritorno della licenza ufficiale del club e dall’inserimento di Diego Armando Maradona come Icona in FC 25.

Tommaso Bianchini, Direttore Generale – Area Business della Ssc Napoli, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo, soprattutto in un momento storico significativo per il club, a un anno dal suo centenario e reduce dalla conquista dello scudetto 2024/25.

Con milioni di giocatori attivi in oltre 100 paesi, EA SPORTS FC rappresenta un franchise di videogiochi sportivi di rilevanza globale.

L’inserimento del Maradona non solo offre una vetrina internazionale per la città di Napoli, ma si inserisce in una strategia più ampia di EA SPORTS volta a celebrare l’autenticità del calcio italiano, un impegno che si traduce in un’esperienza di gioco sempre più realistica e coinvolgente.

L’obiettivo è offrire ai fan un’immersione totale nel mondo del calcio, valorizzando la storia, la passione e l’identità delle squadre e dei loro stadi.