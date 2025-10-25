Napoli batte Inter: trionfo e leadership confermate

Il Napoli riscatta la settimana, conquistando un successo di prestigio contro l’Inter e riconfermando la propria posizione apicale in campionato.

La vittoria, ottenuta al termine di una partita intensa e spettacolare, lascia l’Inter a rimpiangere occasioni mancate e sottolinea la solidità e l’abilità tattica della squadra di Spalletti, in attesa della risposta della Roma impegnata domani contro il Sassuolo.

L’incontro si è rivelato un vero e proprio scontro di titani, caratterizzato da un ritmo elevato e da continui capovolgimenti di fronte.

La prima metà di gioco è stata segnata da un evento fortuito che ha inevitabilmente condizionato l’inerzia del match: al trentatreesimo minuto, un calcio di rigore, decretato a favore del Napoli, ha sbloccato il risultato.

L’esecuzione, affidata a De Bruyne, è stata segnata da un infortunio concomitante; mentre il belga si preparava alla conclusione, Mkhitaryan usciva dal campo per un problema muscolare, lasciando spazio a un compagno.

Ironia della sorte, il gol siglato da De Bruyne, pur portando in vantaggio i partenopei, è stato subito offuscato dalla necessità di sostituirlo a causa di un problema muscolare.

L’Inter non si è data per vinta, mostrando carattere e reagendo con veemenza.

Le occasioni per pareggiare non sono mancate: Bastoni ha sfiorato la rete con un colpo che si è spento sulla traversa, mentre un tiro di Dumfries è stato miracolosamente respinto dal palo, negando all’Inter il momentaneo pareggio.

La ripresa si è aperta con un fulmine a ciel sereno per il Napoli: McTominay, con una mossa inaspettata, ha sfruttato al meglio un’opportunità e raddoppiato il vantaggio, mettendo l’Inter con le spalle al muro.

La partita sembrava ormai compromessa per i nerazzurri, ma l’Inter è riuscita a riaprire il discorso grazie a un rigore, trasformato con maestria dallo specialista Calhanoglu.

L’illusione di un possibile ritorno è durata poco: al sessantesimo sesto minuto, Anguissa, con un’azione personale di grande potenza e precisione, ha fissato il risultato sul 3-1, suggellando il trionfo del Napoli e condannando le speranze di rimonta dell’Inter.

La vittoria non solo consolida la leadership del Napoli, ma evidenzia la sua capacità di interpretare al meglio le sfide più impegnative, confermando un momento di forma eccellente.