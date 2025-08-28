Napoli, Champions e Mercato: Conte guarda al futuro

Il Maradona si prepara ad accogliere il Cagliari, ma l’attenzione del Napoli si estende ben oltre il campo nazionale.

La prima partita casalinga, un banco di prova cruciale, si interseca con le sfide epocali che attendono la squadra nel palcoscenico della Champions League, un torneo che rappresenta per mister Conte l’occasione imperdibile per definire l’ambizione e la competitività del progetto tecnico.

Il sorteggio, lungi dall’essere benigno, ha riservato ai partenopei un percorso costellato di ostacoli di tutto rispetto: due scontri diretti con due colossi del calcio inglese, Manchester City e Chelsea, affiancati da un ritorno alle origini per Kevin De Bruyne, che affronterà la sua ex squadra, il Manchester City, con la maglia azzurra.

L’Eintracht Francoforte, lo Sporting Lisbona e il Qarabag completano il girone, mentre le trasferte si prospettano impegnative in terra portoghese (Benfica), olandese (PSV Eindhoven) e danese (Copenaghen).

Un calendario che esige una capacità di gestione atletica e mentale fuori dal comune, e che testimonia la reale aspirazione del Napoli a emergere come protagonista a livello europeo.

Parallelamente, il mercato si rivela un elemento dinamico e imprescindibile.

Il direttore sportivo Manna è al lavoro per finalizzare l’accordo con il Manchester United per l’attaccante danese Rasmus Hojlund, un investimento a lungo termine che riflette la visione strategica del club.

L’obiettivo è assicurarsi l’inserimento rapido dell’attaccante nella squadra, in vista delle prossime sfide.

L’attesa per il ritorno di Elmas è altrettanto significativa: il centrocampista macedone, con le sue qualità di polivalenza e visione di gioco, rappresenterà un’arma tattica preziosa a disposizione di Conte.

Il ritorno di Elmas, tuttavia, riapre la questione legata alle normative della Serie A, che impongono la cessione di un giocatore nato prima del 2003.

Mazzocchi, terzino destro, sembra essere il candidato più probabile per lasciare la squadra, consentendo al danese Hojlund, nato nel 2003, di essere regolarmente impiegabile.

Mentre il mercato continua a pulsare, Conte concentra la propria attenzione sulla prima sfida contro il Cagliari.

La formazione dovrebbe riproporre gli schemi che hanno portato alla vittoria contro il Sassuolo, con Lucca in attacco e un centrocampo di qualità a supporto.

L’infortunio di Buongiorno, difensore centrale, rappresenta un’assenza significativa, ma l’attesa per l’arrivo di Gutierrez, reduce da un intervento alla caviglia e proveniente dal Girona, alimenta la speranza di un rafforzamento ulteriore della retroguardia.

Il nuovo acquisto potrebbe rendersi disponibile dopo la sosta per le nazionali, apportando ulteriore dinamismo e competizione all’interno del gruppo.

Il Napoli si proietta verso il futuro con ambizione e consapevolezza, pronto ad affrontare le sfide che si prospettano, sia in campo nazionale che europeo.