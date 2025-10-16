Napoli in Corsa: Il Neapolis Marathon Trasforma la Città

Napoli in Movimento: La Città si Trasforma per l’Epico Neapolis MarathonIl 19 ottobre, Napoli si prepara ad accogliere la quinta edizione del prestigioso Union Gas e Luce Neapolis Marathon, un evento che trasforma la città in un palcoscenico sportivo di rilevanza nazionale e internazionale.

L’attesissima gara, che culmina con la maratona di 42,195 km, è affiancata dalla Union Gas e Luce Neapolis Half (mezza maratona di 21,097 km) e dalla Neapolis Sea Run, una corsa non competitiva di 11 km, tutte con partenza simultanea alle 8:00 da Piazza del Plebiscito.

L’evento non è solo una celebrazione dello sport, ma anche un’occasione per esaltare la bellezza e la storia di Napoli, offrendo ai partecipanti e agli spettatori un percorso immersivo tra monumenti iconici e scorci suggestivi.

La città, per l’occasione, si mobilita: a partire dalle 7:00 del mattino, un’ordinanza comunale disporrà l’interruzione del traffico veicolare lungo un ampio tratto del percorso, garantendo la sicurezza dei corridori e l’opportunità per i cittadini di vivere la festa sportiva in piena libertà.

L’elenco delle strade interessate dal divieto di transito – che include arterie centrali come Via Cesario Console, Santa Lucia, Via Caracciolo, Riviera di Chiaia, Viale Anton Dohrn, Via Acton e Corso Umberto I – testimonia l’ampiezza dell’iniziativa e l’impegno del Comune di Napoli nel supportare l’evento.

Saranno previste eccezioni per i veicoli di soccorso, le forze dell’ordine e i residenti, che potranno circolare a senso unico alternato in alcune aree.

La preparazione al Marathon include anche modifiche alla viabilità ordinaria: senso unico in Piazza Carolina e in Via Mergellina, sospensione temporanea della corsia preferenziale in Via Mergellina per consentire il doppio senso di circolazione, e obbligo di svolta a destra in Via Mergellina all’incrocio con Via Orazio.

La manifestazione non si limita al giorno della gara.

Sabato 18 ottobre, Piazza del Plebiscito si animerà con l’apertura del “villaggio maratona”, un hub di attività dedicate agli atleti e agli appassionati.

Il programma include due camminate ludico-motorie, la Neapolis Magic Walk, che permettono di scoprire angoli nascosti e luoghi emblematici del centro storico.

Quest’anno, il successo dell’evento si misura in numeri impressionanti: oltre 5.500 atleti provenienti da tutto il mondo si sono iscritti, un aumento significativo rispetto all’edizione precedente.

L’interesse internazionale è evidente, con un 40% di partecipanti provenienti dall’estero, con una forte presenza dalla Francia e dal Regno Unito.

Un dato significativo è anche l’aumento delle iscrizioni provenienti dagli Stati Uniti.

Il Neapolis Marathon non è quindi solo una competizione sportiva, ma una vetrina per Napoli, capace di attrarre visitatori e promuovere l’immagine della città a livello globale, celebrando la passione per lo sport, la bellezza del territorio e lo spirito di accoglienza che da sempre contraddistingue la comunità napoletana.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per vivere una domenica all’insegna del movimento, della condivisione e della scoperta, in una città che sa emozionare e sorprendere.