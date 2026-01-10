Napoli-Inter: Battaglia cruciale per lo Scudetto

Il Napoli si appresta a una sfida cruciale a Milano, un crocevia che potrebbe delineare le ambizioni scudetto di una squadra provata ma non demotivata.

Affrontare l’Inter, attualmente saldamente al comando e con un vantaggio di quattro punti, rappresenta un banco di prova di altissima caratura, soprattutto in considerazione delle numerose assenze che gravano sul comparto tecnico.

La perdita di Neres, fulcro in molte occasioni e artefice del trionfo in Supercoppa, costituisce una ferita importante, un problema che ha resistito ai tentativi di recupero medico, relegandolo ai box per infortunio alla caviglia.

La squadra partenopea ha più volte dimostrato resilienza, superando assenze significative come quelle di De Bruyne, Gilmour, Anguissa e Lukaku.

Tuttavia, questo scontro diretto si preannuncia particolarmente arduo, richiedendo un’ingegnosità tattica e una determinazione feroce.

Il tecnico azzurro si trova ora di fronte a un complesso mosaico di scelte, con risorse limitate per plasmare l’undici iniziale.

Un segnale positivo giunge dal rientro in gruppo di Beukema, recuperato dalla contusione al piede, il quale potrebbe trovare spazio nella linea difensiva a tre, affiancando Rrahmani e Buongiorno.

Un’alternativa tattica potrebbe prevedere lo spostamento di Di Lorenzo a centrocampo, con Politano a ricoprire il ruolo di esterno offensivo.

Tuttavia, l’ipotesi più accreditata sembra essere quella di una configurazione che veda Lang e Elmas agire sulle fasce per supportare Hojlund, con Politano a garantire ampiezza a centrocampo e Di Lorenzo a completare il trio difensivo.

La riflessione del tecnico si concentra sulla costruzione di una difesa solida e impenetrabile, capace di arginare l’attacco nerazzurro, una macchina da gol spietata, capace di erigersi a dominatrice del campionato con ben 40 reti segnate nelle prime 18 uscite.

L’attenzione sarà rivolta in particolar modo a Lautaro Martinez, capocannoniere della Serie A con un bottino impressionante di dieci gol, a cui si aggiungono quattro affermazioni in Champions League, e Thuram, dinamico e pericoloso, con sei gol in campionato e undici totali tra tutte le competizioni.

Al di là della prudenza necessaria contro un avversario di tale potenza, il Napoli è chiamato a esaltare il proprio gioco, a imprimere ritmo e pressione sulla difesa avversaria, caratteristiche distintive del calcio partenopeo.

Hojlund, desideroso di brillare anche a San Siro, cercherà di sfruttare le geometrie create dal tandem McTominay e Lobotka, orchestratori del centrocampo, e Spinazzola, in stato di grazia, maestro nell’arte di gestire la fascia sinistra.

L’impegno fisico e mentale è stato intensificato con un lavoro mirato a rafforzare la resistenza e la concentrazione, dopo una giornata di riposo concessa al seguito del pareggio con il Venezia.

Ora, la squadra è pronta a tuffarsi nella sfida con la massima intensità, consapevole che la strada verso lo scudetto è ancora lunga e irta di insidie, ma non priva di opportunità.

Il passato recente, con l’ultima vittoria nerazzurra risalente al 2020 in Coppa Italia, alimenta la speranza di un risultato positivo.