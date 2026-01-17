Napoli-Sassuolo: Lobotka decide, Azzurri ritornano alla vittoria

Il Napoli interrompe una serie di risultati opachi, ritrovando la vittoria in campionato con un sofferto, ma meritato, successo per 1-0 contro il Sassuolo.

La partita, disputata al Diego Armando Maradona, si è rivelata un banco di prova importante per la squadra di Spalletti, chiamata a reagire dopo tre pareggi consecutivi che avevano minato la sua posizione in classifica.

A sbloccare il risultato, al settimo minuto della prima frazione, è stato Stanislav Lobotka, con un gol improvviso e spettacolare.

Un’azione sviluppata in area di rigore ha visto il centrocampista slovacco depositare la sfera alle spalle della difesa neroverde, lasciando il portiere Consigli immobile di fronte a un tiro al volo di rara precisione.

La rete, la prima per Lobotka in maglia azzurra dopo un’attesa di ben tre anni, ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi di casa, infondendo nuova linfa vitale alla squadra.

La ripresa ha visto il Sassuolo tentare un arrembaggio, alla ricerca disperata del pareggio, ma la difesa napoletana, guidata da un impeccabile Koulibaly, ha retto l’urto, concedendo pochi lampi di talento alla formazione neroverde.

La partita, seppur priva di grande spettacolo, ha messo in luce la resilienza e la capacità di soffrire del Napoli, qualità imprescindibili per affrontare un campionato intenso come quello italiano.

La vittoria, seppur di misura, permette al Napoli di ridurre il divario dalla capolista Inter a sei punti, mantenendo viva la speranza di un possibile recupero.

Il Sassuolo, dal canto suo, resta fermo a 23 punti, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione di metà classifica e allontanare la zona retrocessione.

Al di là del risultato, la prestazione di Lobotka rappresenta un segnale positivo per il Napoli, sottolineando l’importanza di un giocatore spesso sottovalutato, capace di emergere nei momenti cruciali e di contribuire con gol decisivi.

La sua rete non solo ha regalato tre punti fondamentali, ma ha anche rappresentato un momento di gioia e orgoglio per l’intera tifoseria azzurra, ricordando che, nel calcio, anche chi opera nell’ombra può lasciare un segno indelebile.

La partita si conclude con un Napoli che ritrova fiducia e un Sassuolo che dovrà analizzare gli errori per tornare alla vittoria.