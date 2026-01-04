Napoli travolgente: vittoria cruciale contro la Lazio in un Olimpico infiammato

Il Napoli di Antonio Conte incamera un’altra vittoria significativa, aggiungendo tre punti cruciali al suo cammino grazie a una prova combattuta e determinata contro la Lazio, in un Olimpico infiammato.

La squadra azzurra, dimostrando una lucidità tattica e un’efficacia offensiva superiori, ha indirizzato la partita fin dalle prime fasi, chiudendo il primo tempo con un vantaggio di due reti.

L’azione che ha sbloccato il risultato al 13′ ha visto un’eccellente combinazione tra Politano e Spinazzola, con il cross del primo che trova l’incursione vincente del terzino, abile a concludere con precisione.

La rete successiva, al 32′, ha evidenziato la pericolosità sulle palle inattive del Napoli.

Politano, da posizione di palla ferma, ha servito un pallone alto e teso che Rrahmani, con un’imponente elevazione e un colpo di testa potente e preciso, ha trasformato in gol.

La partita non è stata solo un’espressione di efficienza offensiva, ma anche di una solida capacità di creare opportunità.

Elmas, con la sua intelligenza tattica e i suoi movimenti senza palla, ha rappresentato una costante minaccia per la difesa laziale.

Le sue occasioni da rete, culminate prima con un colpo sulla traversa e poi con un errore di mira, testimoniano la vivacità e la potenzialità del gioco napoletano.

Il secondo tempo, pur con un andamento meno intenso dal punto di vista del punteggio, è stato caratterizzato da un’elevata tensione emotiva.

La partita si è infiammata nel finale, sfociando in un episodio di violenza che ha coinvolto Noslin, espulso per doppia ammonizione, e Mazzocchi e Marusic, protagonisti di una colluttazione interrotta dall’intervento del tecnico Conte e dall’arbitro Massa, che ha sanzionato entrambi con il cartellino rosso.

Questa vittoria, ottenuta con carattere e determinazione, permette al Napoli di agganciare temporaneamente l’Inter in classifica e riduce il distacco dal Milan a un solo punto, consolidando le ambizioni di una stagione che si preannuncia ricca di emozioni e sfide importanti.

La prestazione, oltre al risultato, sottolinea la crescita del gruppo e la capacità di reagire alle difficoltà, elementi fondamentali per affrontare un percorso verso la vetta del campionato.