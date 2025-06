Patrizio Oliva: il pugile che sublimò le avversità. Nuovo libro.

La figura di Patrizio Oliva incarna un capitolo cruciale e spesso misconosciuto della storia del pugilato italiano. Come Nino Benvenuti, Oliva si erge a simbolo di eccellenza, unico pugile italiano a coronare la conquista dell’oro olimpico (Mosca 1980) con il prestigioso riconoscimento di miglior boxeur del torneo, un’impresa compiuta vent’anni dopo Benvenuti a Roma. Ma la sua grandezza non si limita al successo olimpico; si estende alla carriera professionistica, culminata nella conquista del titolo mondiale dei superleggeri, preceduta dall’ambito titolo europeo. Il nuovo libro di Dario Torromeo, “Patrizio Oliva, La mia storia,” Calzetti Mariucci editore, offre un accesso privilegiato al mondo interiore di questo campione, un uomo che ha saputo sublimare le avversità e trasformarle in forza propulsiva. Lungi dall’essere un semplice racconto sportivo, l’opera si configura come un’epopea familiare e personale, un viaggio introspettivo intriso di dolore, resilienza e profonda umanità.La sua formazione avvenne nella Stadera, un quartiere di Napoli segnato da un’eredità complessa, dove il carcere e il cimitero coesistono in un paesaggio urbano di difficile assimilazione. Oliva ha saputo trascendere questo contesto, plasmandosi in un atleta di straordinaria eleganza e tecnica, in netto contrasto con gli stereotipi del pugile “picchiatore”. La sua arte, basata sulla scherma pugilistica, sulla capacità di anticipare i movimenti avversari e sulla precisione chirurgica dei contrattacchi, era un esercizio di intelligenza tattica e controllo fisico.La carriera sportiva è costellata di sacrifici e sofferenze, come la lotta contro un dolore cronico alla mano destra, causato da microfratture che avrebbero scoraggiato molti altri. La sua determinazione, tuttavia, fu inarrestabile, alimentata da una ferrea volontà e da un profondo legame con la famiglia, in particolare con la madre Catena, e segnata dal lutto per la perdita del fratello Ciro. Al di là del ring, il libro svela una storia d’amore intensa con Nilia Sole, un rapporto osteggiato da chi riteneva che un legame sentimentale potesse distrarre il pugile dai suoi obiettivi. La loro storia, oggi consolidata da un matrimonio e tre figli, testimonia la forza di un sentimento che ha superato pregiudizi e manipolazioni. L’opera di Torromeo offre un affresco di un’epoca d’oro del pugilato italiano, un tempo in cui atleti come Oliva, affiancati da figure chiave come Geppino Silvestri, Franco Falcinelli, Rocco Agostino, i fratelli Sabbatini ed Elio Cotena, incarnavano i valori di dedizione, disciplina e coraggio, elevando il pugilato a forma d’arte e simbolo di orgoglio nazionale. “Patrizio Oliva, La mia storia” non è solo un libro per appassionati di boxe, ma un’occasione per riscoprire un pezzo di storia italiana, un racconto di resilienza, amore e la ricerca incessante della propria identità.