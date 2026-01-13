Rinascita Parco dello Sport: Napoli riparte con lo sport

La rinascita del Parco dello Sport di Bagnoli si configura come un’operazione strategica per il tessuto sociale e sportivo di Napoli, al centro di un sopralluogo istituzionale guidato dal Commissario Straordinario del Governo, Gaetano Manfredi, affiancato dal Capo della Polizia Vittorio Pisani e dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio.

L’iniziativa, lungamente attesa, mira a trasformare un’infrastruttura monumentale, ma tristemente abbandonata per quasi due decenni, in un vivace polo sportivo inclusivo e di eccellenza.

La situazione attuale del parco è drammatica: completato nel 2014, è rimasto inutilizzato e ha subito atti vandalici che ne hanno compromesso la funzionalità e l’estetica.

La presente operazione non si limita a un semplice intervento di riqualificazione, ma rappresenta un’occasione irripetibile per restituire alla collettività uno spazio cruciale per la crescita e lo sviluppo dei giovani.

Il progetto, concepito come una sinergia tra diverse istituzioni, vede un ruolo primario per le Fiamme Oro, gruppo sportivo della Polizia di Stato, che assumerà la gestione operativa del parco.

Questa collaborazione si inserisce in un quadro più ampio di supporto alle attività sportive giovanili, finanziato attraverso il Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato, evidenziando un impegno concreto verso l’inclusione e l’accesso allo sport per tutti.

Manfredi ha espresso la volontà di dotare il parco di una vocazione specifica, con una particolare attenzione alle discipline paralimpiche, testimoniando un’etica sportiva orientata all’integrazione e alla promozione di valori fondamentali come la salute, l’educazione e il rispetto delle diversità.

La visione è quella di un centro sportivo aperto a tutti, un luogo di aggregazione e di crescita personale, capace di ispirare e di motivare le nuove generazioni.

L’acquisizione formale della proprietà dell’area da parte del Comune di Napoli, che rileverà l’opera pubblica da Invitalia SpA, sarà formalizzata attraverso una convenzione che definirà termini, condizioni e modalità operative.

Parallelamente, sono già in corso attività di bonifica per sanare le criticità ambientali che hanno afflitto il sito per anni.

Luciano Buonfiglio ha sottolineato l’importanza strategica di Napoli come fulcro di un dinamismo sociale, turistico e sportivo, auspicando che il parco diventi un palcoscenico di rilevanza internazionale, capace di proiettare l’immagine della città nel panorama globale.

L’impegno del CONI si focalizza sul massimizzare il potenziale di questi spazi unici, trasformandoli in un motore di sviluppo e di crescita per l’intera comunità.

La rinascita del Parco dello Sport non è solo un intervento urbanistico, ma un investimento nel futuro di Napoli, un gesto di speranza e di fiducia nelle sue potenzialità.