Salernitana, mistero intossicazione: 16 ricoverati dopo la partita.

Un’ombra di preoccupazione si è addensata sul mondo del calcio salernitano dopo un episodio inquietante che ha coinvolto una significativa parte della squadra della Salernitana e del suo staff, al rientro da una trasferta cruciale a Genova. Quattordici persone, tra calciatori e membri dello staff tecnico, sono state ricoverate in ospedale a seguito di un episodio di presunta intossicazione alimentare, trasformando la vittoria di un play-out contro la Sampdoria in un evento offuscato da una crisi sanitaria.La partita, disputata a Marassi, si era conclusa con un risultato positivo per i padroni di casa (2-0), ma il ritorno a Salerno si è rivelato un viaggio segnato da improvvise e gravi indisposizioni. Il gruppo, dopo l’incontro sportivo, aveva optato per un volo charter diretto all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, una scelta pensata per ottimizzare i tempi di riposo e ridurre lo stress post-partita. Tuttavia, durante il tragitto aereo, un numero crescente di persone ha iniziato a manifestare sintomi preoccupanti, indicativi di una reazione avversa.L’arrivo in aeroporto ha richiesto l’intervento immediato di un servizio di ambulanze, che hanno trasportato d’urgenza i quattordici soggetti in strutture ospedaliere per accertamenti e cure. La gravità della situazione ha sollevato interrogativi immediati sull’origine delle indisposizioni, con l’ipotesi più accreditata quella di un’intossicazione alimentare.Le indagini preliminari si sono concentrate sul pasto consumato dal gruppo prima della partita, identificando un pranzo a sacco a base di riso preparato a Genova come potenziale fattore scatenante. Questo pasto, apparentemente innocuo, potrebbe aver subito una contaminazione che ha colpito un numero significativo di persone.La vicenda non si è limitata ai quattordici ricoverati: nelle ore successive, ulteriori due membri del gruppo hanno accusato sintomi analoghi, ampliando il perimetro della potenziale contaminazione e intensificando le preoccupazioni.Le autorità competenti sono state informate dell’accaduto e la Polizia ha avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’episodio e identificare eventuali responsabilità. L’attenzione è focalizzata sull’analisi del cibo consumato, sulla verifica delle condizioni igieniche nei luoghi di preparazione e sulla ricerca di possibili fonti di contaminazione. Il caso solleva interrogativi importanti sulla sicurezza alimentare nel mondo dello sport professionistico e sull’importanza di protocolli rigorosi per la preparazione e la distribuzione dei pasti destinati agli atleti, minimizzando il rischio di eventi simili in futuro.