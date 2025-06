Salernitana, respinto il ricorso: playout confermati, battaglia legale aperta.

Il Tribunale Federale Nazionale di Leggi Sportive (TFNLS), organo giudicante della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha rigettato l’atto di sospensione proposto dalla Salernitana in relazione ai playout di Serie B, previsti per il 15 e il 20 giugno 2025. La decisione del TFNLS rappresenta un punto fermo nella contesa legale che vede coinvolta la società campana, ma apre interrogativi più ampi sulla ripartizione di competenze all’interno della struttura organizzativa del calcio italiano.L’istanza di sospensione presentata dalla Salernitana faceva leva su una presunta illegittimità nell’esercizio di poteri da parte del Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB). L’argomentazione centrale ruotava attorno all’interpretazione di una precedente decisione del TFNLS, datata 30 maggio 2025. In tale provvedimento, il Tribunale, in una complessa disputa che ha visto contrapposte le società Brescia Calcio Spa, Frosinone Calcio, US Salernitana e UC Sampdoria, aveva comminato alla Brescia una penalizzazione di otto punti di classifica. Questa sanzione, parzialmente applicata nella stagione in corso, aveva comportato una significativa rielaborazione della classifica finale della regular season da parte della LNPB, con conseguente riposizionamento delle squadre Salernitana e Sampdoria rispettivamente al sedicesimo e diciassettesimo posto.La Salernitana sosteneva, in sostanza, che l’azione del Presidente della LNPB, in seguito alla decisione del TFNLS, avesse superato i limiti di sua competenza, violando principi fondamentali di diritto sportivo. L’istanza di sospensione mirava a bloccare temporaneamente i playout, in attesa di un approfondimento della questione.Tuttavia, il TFNLS ha ritenuto che le argomentazioni presentate dalla Salernitana non fossero sufficienti a giustificare la sospensione della procedura. La decisione evidenzia la complessità delle dinamiche decisionali nel sistema calcistico, dove l’esercizio dei poteri da parte degli organi di vertice deve bilanciarsi con i diritti delle singole società. La mancata accoglimento dell’istanza cautelare, inoltre, rafforza la posizione della LNPB nell’implementazione delle decisioni del Tribunale Federale.La questione economica e sportiva che emerge da questo contenzioso è significativa: la retrocessione in Serie C, o la permanenza in Serie B, dipendono direttamente dall’esito dei playout. La Salernitana, pertanto, non solo deve affrontare l’imminente partita, ma anche prepararsi alla fase di merito della causa, dove verranno esaminate nel dettaglio le questioni di competenza sollevate. La regolamentazione delle spese legali, sia per la fase cautelare che per quella di merito, è stata riservata a quest’ultima.Il TFNLS ha confermato l’udienza fissata per il 19 giugno 2025, alle ore 12:45, in modalità videoconferenza, per la discussione nel merito del caso, un momento cruciale per definire l’interpretazione delle norme sportive e i poteri degli organi decisionali del calcio italiano. La vicenda pone, infine, l’accento sulla necessità di una maggiore chiarezza e trasparenza nei processi decisionali del sistema sportivo, al fine di tutelare i diritti delle società e garantire l’integrità della competizione.