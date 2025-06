Sampdoria batte Salernitana: passo decisivo per la salvezza

Un Marassi gremito ha assistito a una Sampdoria agguerrita imporsi sulla Salernitana con un netto 2-0, segnando un passo significativo nella cruciale sfida di play-out che determina la permanenza in Serie B. La partita, disputata con intensità e una palpabile tensione, ha visto i blucerchiati imporre il proprio gioco fin dalle prime fasi, capitalizzando al meglio le proprie opportunità.Il primo tempo si è concluso con un vantaggio di un gol, frutto dell’incisività di Meulensteen che, al 39° minuto, ha trovato il modo di superare la difesa granata con una conclusione precisa e potente. L’azione, maturata da una paziente manovra offensiva, ha evidenziato la maggiore lucidità tattica della Sampdoria, capace di sfruttare al meglio i movimenti senza palla e le linee di passaggio.La ripresa ha visto una Salernitana più aggressiva, intenta a recuperare terreno, ma le difese blucerchiate si sono mostrate compatte e organizzate, respingendo ogni tentativo di assalto. L’episodio che ha definitivamente chiuso la contesa è arrivato al 41° minuto del secondo tempo, quando Curto, con una conclusione angolata e precisa, ha trafitto la porta avversaria, suggellando la vittoria della Sampdoria.La partita, tuttavia, si è infiammata negli ultimi minuti, culminando con l’espulsione contemporanea di Borini (Sampdoria) e Stojanovic (Salernitana), entrambi per proteste nei confronti dell’arbitro. Questo episodio, oltre a ridurre numericamente le due squadre, ha amplificato la frustrazione e la tensione che permeavano l’ambiente.La vittoria della Sampdoria, sebbene accompagnata da un finale amaro per l’espulsione di Borini, rappresenta un vantaggio significativo in vista del ritorno, in programma venerdì prossimo all’Arechi di Salerno. Il match di ritorno si preannuncia come una battaglia all’ultimo respiro, con la Salernitana che cercherà con forza di ribaltare il risultato e la Sampdoria che dovrà difendere il proprio vantaggio con determinazione, consapevole dell’importanza cruciale di questa doppia sfida per la sopravvivenza nel campionato cadetto. La partita a Salerno sarà quindi decisiva per definire quale delle due squadre potrà continuare a competere nel prossimo torneo. La posta in palio è altissima: la permanenza in Serie B.