Serbia, Battuta d’Arresto: Milinkovic-Savic Out per Infortunio.

Un’inattesa battuta d’arresto per la nazionale serba si è verificata durante la fase di preparazione alle cruciali sfide di qualificazione ai Mondiali 2026: l’indisponibilità del portiere Vanja Milinkovic-Savic.

La decisione del commissario tecnico Dragan Stojkovic, seppur dolorosa, è stata presa per salvaguardare la salute dell’estremo difensore, rimandandolo immediatamente a Castel Volturno per un ciclo di terapie mirate.

L’assenza di Milinkovic-Savic rappresenta un colpo significativo per le ambizioni serbe, specialmente in vista degli impegni contro Albania e Andorra.

La sua presenza sarebbe stata fondamentale per garantire solidità e sicurezza tra i pali, elementi imprescindibili in una fase delicata del percorso di qualificazione.

Secondo quanto comunicato dalla nazionale serba, il portiere lamenta un problema alla schiena, una condizione che ha gestito con coraggio, disputando la recente partita contro il Genoa nonostante fosse costretto a ricorrere a terapie farmacologiche.

La gestione di un infortunio di questo tipo, in un contesto competitivo come quello calcistico, richiede un equilibrio complesso tra la necessità di rispondere alle esigenze della squadra e il rispetto della salute dell’atleta.

La comunicazione formale del Napoli alla Federcalcio serba ha confermato la necessità di un periodo di recupero stimato intorno ai dieci giorni, sottolineando la gravità della situazione e l’importanza di non affrettare i tempi.

Questa decisione, pur limitando la disponibilità del giocatore per le prossime partite, mira a garantire un recupero completo e a prevenire il rischio di un infortunio più grave o di una ricaduta.

L’evento solleva interrogativi sulla gestione degli infortuni nel calcio moderno, dove la pressione per ottenere risultati spesso spinge a decisioni che potrebbero compromettere la salute degli atleti.

La scelta di rimandare Milinkovic-Savic a Castel Volturno evidenzia l’importanza di una comunicazione trasparente e di una collaborazione efficace tra club e nazionale per tutelare al meglio il bene più prezioso: la salute dei giocatori.

Il recupero di Milinkovic-Savic è ora una priorità assoluta, cruciale per il futuro della nazionale serba e per la sua corsa verso il Mondiale.