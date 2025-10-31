Sorrento-Cerignola: Interdizione tifosi, un faro sulle rivalità calcistiche

Il provvedimento drastico assunto dal prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che interdice la vendita di tagliandi per la partita Sorrento-Cerignola (Serie C, Girone C) in programma il 9 novembre allo stadio Viviani, solleva interrogativi profondi sulla gestione della sicurezza negli eventi sportivi e sulla complessità dei rapporti tra comunità calcistiche.

Lungi dall’essere una misura isolata, questa decisione, che esclude i residenti della provincia di Foggia dall’accesso allo stadio, riflette un contesto di tensione latente, radicata in una storia di rivalità accesa tra le tifoserie del Cerignola e del Potenza.

La partita, per quanto si svolga sul campo neutro di Potenza, assume un significato particolare a causa della localizzazione geografica e delle dinamiche tra le squadre coinvolte.

Il Sorrento, pur essendo formalmente la squadra ospite, vede il suo campo neutro ospitare un confronto che, di fatto, carica l’atmosfera di una dimensione quasi casalinga, amplificando le passioni e le potenziali frizioni.

L’ordinanza del prefetto non è semplicemente una risposta a un rischio contingente, ma il risultato di un’analisi approfondita di fattori storici, sociali e psicologici.

Le rivalità calcistiche, spesso esasperate da dinamiche territoriali e identitarie, possono trascendere il mero ambito sportivo, assumendo connotazioni sociali più ampie e potenzialmente conflittuali.

In questo scenario, il prefetto si trova a bilanciare il diritto dei tifosi a sostenere le proprie squadre con l’imperativo di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza di tutti i presenti.

La decisione, pur essendo volta a prevenire disordini, solleva anche delicate questioni etiche e di principio.

L’interdizione territoriale, sebbene giustificata da ragioni di sicurezza, rischia di alimentare un senso di ingiustizia e di esacerbare ulteriormente le tensioni tra le comunità coinvolte.

E’ evidente che la gestione di un evento sportivo come questo richiede un approccio multidisciplinare, che coinvolga non solo le forze dell’ordine, ma anche rappresentanti delle squadre, delle tifoserie organizzate e delle istituzioni locali.

Un’analisi più approfondita richiederebbe di esaminare le cause profonde della rivalità tra le tifoserie, individuando i fattori che la alimentano e proponendo strategie di mediazione e dialogo.

La semplice interdizione territoriale, per quanto efficace nel breve termine, non risolve il problema di fondo e rischia di creare un circolo vizioso di tensioni e risentimenti.

Il prefetto Campanaro, con il suo atto, ha acceso un faro su una problematica più ampia, che riguarda la necessità di promuovere una cultura sportiva basata sul rispetto, sulla lealtà e sulla convivenza pacifica.

La sfida, ora, è trasformare questo episodio in un’opportunità per un cambiamento culturale profondo, che coinvolga tutti gli attori coinvolti.