Spaccanapoli: Corsa nel Cuore di Napoli, Un Viaggio tra Storia e Tradizione.

La Spaccanapoli: Un Viaggio nel Cuore di Napoli Attraverso il Ritmo della CorsaLa 42ª edizione della Spaccanapoli si appresta a infiammare il centro storico di Napoli, un evento podistico di straordinaria risonanza che trascende la semplice competizione sportiva per divenire una celebrazione della città e delle sue inestimabili ricchezze. Domani, i partecipanti, provenienti da ogni angolo d’Italia, si lanceranno in una corsa di 10 chilometri, un percorso sinuoso che si snoda lungo la Spaccanapoli, l’arteria che divide la città in due, offrendo uno sguardo privilegiato su monumenti, chiese, botteghe artigiane e scorci di vita quotidiana.La manifestazione, promossa dall’Uisp Napoli sotto la guida del presidente Federico Calvino, con il prezioso supporto tecnico dell’associazione Stabiaequa Half Marathon di Andrea Fontanella, rappresenta un’occasione unica per i podisti di immergersi nell’atmosfera vibrante e autentica del cuore pulsante di Napoli. La corsa non è solo un test di resistenza fisica, ma un vero e proprio viaggio sensoriale, un’opportunità per scoprire angoli nascosti e apprezzare la bellezza senza tempo della città.Il “villaggio” della Spaccanapoli, attivo fin dalle prime ore della mattina in piazza Municipio, funge da punto di riferimento per atleti e appassionati. Oltre al ritiro dei pacchi gara e dei pettorali, il villaggio offre un’area di accoglienza e informazione, un luogo di incontro e scambio di esperienze. L’ultima chiamata per gli indecisi si prolunga, incentivando l’adesione a un evento che promette emozioni e suggestioni uniche.Il percorso, attentamente studiato per valorizzare il patrimonio storico-artistico napoletano, si articola lungo un tracciato che abbraccia le arterie più iconiche della città. Dalle maestose facciate di via Verdi e San Carlo, alla sacralità di via Monteoliveto e Sant’Anna dei Lombardi, fino al suggestivo affaccio su piazza Dante e il fascino del quartiere Santa Lucia, ogni chilometro è un’immersione nella storia e nella cultura napoletana. Il giro di boa, strategicamente posizionato lungo la scenografica via Caracciolo, regala una vista mozzafiato sul Golfo di Napoli, un momento di respiro e contemplazione prima della volata finale verso piazza Municipio.Per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della manifestazione, il Comune di Napoli ha predisposto un’ordinanza di limitazione del traffico, che prevede la chiusura temporanea delle strade coinvolte nel percorso. Le limitazioni, attive dalle 6:00 alle 10:30, sono mirate a creare un corridoio sicuro per i podisti e a minimizzare l’impatto sulla mobilità urbana. Il pubblico, incentivato a sostenere gli atleti lungo il percorso, potrà godere di un centro storico pedonale, un’occasione rara per apprezzare appieno la bellezza architettonica e l’atmosfera unica della città. La Spaccanapoli non è solo una gara, ma un’esperienza collettiva, un momento di festa e orgoglio per l’intera comunità napoletana.