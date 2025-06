A19 Palermo-Catania: Traffico intenso e code, Anas pronta all’assistenza.

Aggiornamenti sul traffico sull’Autostrada A19 Palermo-Catania: previsioni di intensità e misure di supportoL’autostrada A19, arteria vitale che collega Palermo a Catania, presenta attualmente criticità significative nel tratto compreso tra Casteldaccia e Bagheria (km 5,000 – km 9,000) in direzione Catania. La congestione, estesa per circa quattro chilometri, è dovuta a un aumento dei volumi di traffico tipico dei fine settimana, amplificato dagli spostamenti verso le zone costiere. Questo fenomeno, legato alla mobilità locale, si configura come una potenziale problematica con impatti sulla regolarità della circolazione.Le previsioni indicano una persistenza di queste condizioni anche per domani, con un’intensificazione dei flussi veicolari in rientro verso Palermo. La fascia oraria più delicata è prevista tra le 15:00 e le ore serali, quando il traffico proveniente da Catania potrebbe determinare rallentamenti prolungati e code estese, particolarmente nel tratto autostradale oggetto di interventi di manutenzione in corso. La coesistenza di traffico intenso e lavori in corso rappresenta una combinazione di fattori che esacerba le difficoltà di fluidità.Per mitigare l’impatto di queste criticità, l’Anas ha predisposto un’adeguata risposta operativa. Personale specializzato è stato dispiegato lungo il percorso per monitorare la situazione, gestire i flussi e fornire assistenza agli utenti. La priorità è quella di garantire la sicurezza e la regolarità della circolazione, minimizzando i tempi di percorrenza.Inoltre, per fornire un ulteriore livello di supporto, l’Anas ha attivato presidi di soccorso meccanico lungo la tratta Palermo-Termini Imerese, operanti in entrambe le direzioni. Questi presidi, coordinati dalla sala operativa Anas di Palermo, sono pronti a intervenire tempestivamente in caso di guasti o imprevisti, garantendo un servizio di assistenza rapido ed efficiente. Il servizio di soccorso meccanico rappresenta un elemento cruciale per la sicurezza degli utenti e la gestione delle emergenze autostradali. Si invitano gli utenti a prestare la massima attenzione, rispettare i limiti di velocità e mantenere le distanze di sicurezza.