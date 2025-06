Aggressione a Ramacca: giovane ferito, indagini in corso.

Aggressione a Ramacca: 23enne soccorso a Caltagirone – Un intervento d’urgenza per ferite da coltelloNella notte, un giovane di 23 anni è stato trasportato d’urgenza al nosocomio di Caltagirone a causa di gravi ferite riportate in un’aggressione avvenuta a Ramacca.Il ragazzo, la cui identità non è stata divulgata, ha subito profonde ferite da arma da taglio, interessando sia l’addome che un arto superiore.Le indagini, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Palagonia, sono in corso. Al momento, la vittima non è ancora stato interrogato e le motivazioni dell’aggressione rimangono sconosciute.I medici, dopo un intervento chirurgico, hanno dichiarato che le sue condizioni, sebbene serie, non sarebbero vitali.La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza nel territorio e pone l’attenzione sulla necessità di ulteriori approfondimenti per accertare le circostanze che hanno portato a questo violento episodio.