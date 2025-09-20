Aggressione a Trabia: arrestati due minorenni, indagini in corso.

Nel contesto di un’indagine complessa condotta dai Carabinieri di Termini Imerese, si è concretizzata una significativa svolta nel caso di una brutale aggressione avvenuta a Trabia lo scorso marzo.

Due giovani, rispettivamente un sedicenne e un diciassettenne, sono stati arrestati e trattenuti in custodia cautelare presso il centro di accoglienza “Malaspina” di Palermo, in seguito all’esecuzione di un’ordinanza emessa dall’Autorità Giudiziaria.

L’evento criminoso, caratterizzato da una particolare efferatezza, aveva visto come vittima un venditore ambulante originario del Bangladesh, affetto da una disabilità che lo rendeva vulnerabile.

L’aggressione, consumatasi in un contesto di violenza premeditata da parte di un gruppo composto da cinque individui, ha lasciato la vittima con lesioni gravissime.

La brutalità dei colpi inferti, descritti come una sferzata di calci e pugni al volto, ha causato una frattura del setto nasale e la perdita di un dente, aggravando ulteriormente la sua condizione di fragilità.

Questo episodio non solo evidenzia la gravità dei reati contro la persona, ma solleva anche interrogativi più ampi riguardo alla marginalizzazione sociale e alla vulnerabilità di determinate categorie di individui, in questo caso un immigrato con disabilità.

L’operazione dei Carabinieri rappresenta un passo importante per ristabilire un senso di sicurezza nella comunità e per assicurare alla giustizia i responsabili di un atto di violenza inaccettabile.

Tuttavia, l’episodio si pone come monito sulla necessità di intensificare le politiche di prevenzione e di contrasto alla criminalità minorile, affrontando le cause profonde che spingono i giovani ad abbracciare percorsi devianti.

L’indagine, ora, proseguirà per identificare e perseguire gli altri componenti della gang, al fine di ricostruire completamente la dinamica dell’aggressione e accertare il ruolo di ciascun individuo nell’evento criminoso.

La vicenda pone l’accento sulla necessità di un approccio multidisciplinare che coinvolga le forze dell’ordine, i servizi sociali e le istituzioni educative, al fine di offrire ai giovani opportunità concrete di crescita e di reinserimento sociale, prevenendo così il ripetersi di episodi simili.