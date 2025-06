Agrigento: Omaggio a Falcone e Borsellino, un monito per il futuro.

Agrigento, scrigno di memoria: un omaggio a Falcone e Borsellino, testimoni di giustiziaNel cuore di Agrigento, città eletta a Capitale Italiana della Cultura 2025, si celebra il 21 giugno con un evento solenne e commovente, dedicato alla memoria di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo e dei loro coraggiosi agenti di scorta: Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Eddie Walter Cosina, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina. La data, strategicamente posizionata a metà del tragico intermezzo temporale che, tra maggio e luglio del 1992, sconvolse profondamente l’Italia, si configura come un monito imprescindibile e un invito alla riflessione.La manifestazione, voluta con fervore dalla presidente della Fondazione Agrigento 2025, Maria Teresa Cucinotta, si svilupperà all’interno del Teatro Pirandello, accogliendo autorità civili e militari, vertici del sistema giudiziario palermitano e agrigentino, rappresentanti delle forze dell’ordine e sindaci. Un atto di profonda partecipazione, a cui si affianca l’invito rivolto ai familiari delle vittime, testimoni diretti di un’eredità di dolore e di coraggio.L’evento si aprirà con l’inaugurazione di una significativa mostra fotografica, “L’eredità di Falcone e Borsellino”, curata da Francesco Nicastro e Franco Nuccio, che ricostruisce la parabola umana e professionale dei due magistrati. Dalle origini, radicate nei quartieri popolari di Palermo, al sacrificio finale, la mostra offre uno sguardo intimo e toccante, grazie a fotografie private delle famiglie Falcone e Borsellino e a immagini d’archivio dell’ANSA. Questa mostra, già presentata con onore in sedi istituzionali prestigiose come la Presidenza della Repubblica, il Parlamento Europeo e l’OSCE, ha riscosso particolare successo presso le scuole italiane, grazie alla collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, la Regione Siciliana e il Movimento Forense, promuovendo una preziosa occasione di educazione civica per le nuove generazioni. Saranno presenti delegazioni di studenti, tra cui rappresentanti del Convitto Nazionale di Palermo, intitolato a Giovanni Falcone, e giovani musicisti del Conservatorio Toscanini di Ribera, che onoreranno l’occasione con l’esecuzione dell’inno nazionale.Immediatamente successivo al taglio del nastro, affidato alla presidente Cucinotta e al sindaco Miccichè, verrà proiettato il documentario omonimo alla mostra, un affresco delle vite di Falcone e Borsellino, arricchito dalle testimonianze toccanti dei familiari, Maria Falcone e Rita Borsellino, dei magistrati che hanno condiviso il percorso del pool antimafia, come Leonardo Guarnotta, Pietro Grasso e Giuseppe Ayala, e di colleghi giornalisti. Il culmine dell’evento sarà rappresentato dalla rappresentazione teatrale “L’ultima estate”, scritta da Claudio Fava, interpretata da Simone Luglio e Giovanni Santangelo, con la regia di Chiara Callegari. Lo spettacolo, noto per il suo impatto emotivo, ha già calcato palcoscenici in Italia e all’estero, anche presso la Corte di Giustizia Europea di Lussemburgo, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della lotta alla mafia e sulla necessità di onorare la memoria di coloro che hanno dedicato la propria vita alla giustizia. Un monito per il presente, un impegno per il futuro.