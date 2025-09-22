Aidone rinasce: I semi di Demetra, arte e comunità siciliana

Il piccolo borgo di Aidone, incastonato nel cuore della Sicilia e custode di una storia millenaria, celebra il suo patrimonio culturale con “I semi di Demetra”, un progetto artistico e sociale che si configura come un’autentica rinascita comunitaria.

Nato dall’iniziativa di Legambiente Piazza Armerina, e supportato dall’impresa sociale Con i Bambini attraverso il fondo dedicato al contrasto della povertà educativa minorile, “I semi di Demetra” incarna un approccio innovativo al coinvolgimento civico, trasformando l’arte in un potente veicolo di aggregazione e consapevolezza.

L’idea fondante del progetto trascende la semplice creazione di opere d’arte; mira a costruire un “giardino culturale ceramico”, un luogo fisico e metaforico dove la tradizione artigianale si fonde con la creatività contemporanea e l’impegno sociale.

Un’esperienza corale che ha visto protagonisti bambini, giovani e adulti provenienti da diverse località, accomunati dalla volontà di riscoprire e valorizzare l’identità del loro territorio.

Il cuore del progetto si articola in due interventi artistici complementari.

La prima fase ha visto la realizzazione di cornici in mattoni di argilla, opera di mani esperte guidate dai maestri artigiani Lorenzo Camiolo e Federica Trovato.

Queste cornici, plasmate con cura e passione, incorniciano quindici piastrelle in fotoceramica, veri e propri ritratti visivi dei luoghi simbolo di Aidone: la maestosa chiesa di San Domenico, la suggestiva chiesa di San Leone, il severo castello Gresti, l’intimo chiostro di Sant’Anna e la solenne chiesa di Sant’Antonio.

Ogni cornice, ogni piastrella, rappresenta un tassello di un mosaico più ampio, un racconto visivo che rievoca la storia, le tradizioni e le bellezze naturali del borgo.

La seconda fase del progetto, ancora in corso, prevede la realizzazione di murales che andranno ad arricchire il tessuto urbano di Aidone.

Questi affreschi, frutto di un processo creativo partecipativo, avranno il compito di reinterpretare il patrimonio culturale locale attraverso un linguaggio artistico contemporaneo, stimolando la riflessione e il dialogo tra le generazioni.

“I semi di Demetra” non si limita, quindi, ad un’attività artistica, ma rappresenta un vero e proprio percorso di crescita personale e collettiva.

Come sottolinea Paola Di Vita, presidente di Legambiente Piazza Armerina e figura chiave del progetto, ogni laboratorio, ogni incontro, ogni scambio di idee è stato un’occasione per confrontarsi sul valore del patrimonio architettonico, archeologico, culturale e naturalistico di Aidone e per immaginare il suo futuro.

Un futuro che passa attraverso la valorizzazione delle proprie radici, la promozione della creatività e l’inclusione sociale.

Il progetto si propone come modello di sviluppo locale sostenibile, in cui l’arte, la cultura e la partecipazione civica si uniscono per costruire comunità più resilienti e consapevoli del proprio patrimonio.