Alessandria della Rocca in lutto: addio a Michael Fiedler, casa baronale distrutta

La comunità di Alessandria della Rocca, in provincia di Agrigento, è addolorata per la perdita di Michael Dietmar Fiedler, deceduto all’età di 65 anni nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

La sua scomparsa, sopraggiunta in seguito a un incendio devastante che ha distrutto la sua dimora storica, una casa baronale nel cuore del centro abitato, ha gettato un’ombra di lutto e sgomento sull’intera vallata.

Il sindaco Salvatore Mangione, in un messaggio di profondo cordoglio, ha disposto l’annullamento del tradizionale concerto di Capodanno, un evento che, in circostanze normali, avrebbe segnato l’inizio di un nuovo anno all’insegna della festa e della condivisione.

La decisione, carica di significato, testimonia l’intensità del dolore che attanaglia la comunità, unita nel condividere il lutto della famiglia Fiedler.

Michael Dietmar Fiedler, originario della Germania, aveva scelto di insediarsi ad Alessandria della Rocca due anni prima della sua prematura scomparsa.

La sua decisione di trasferirsi in Sicilia, una terra ricca di storia, cultura e bellezza paesaggistica, dopo aver raggiunto la pensione, rappresentava un desiderio di radicarsi in un luogo nuovo, di abbracciare una vita diversa, forse alla ricerca di un legame più profondo con le tradizioni e i ritmi di un’isola millenaria.

L’acquisto e la ristrutturazione della casa baronale, testimonianza di un’epoca passata, evidenziavano un interesse per il patrimonio storico e architettonico del luogo, un tentativo di inserirsi in un contesto sociale e culturale ricco di significati.

La tragica vicenda pone ora interrogativi cruciali sulla sicurezza degli edifici storici, spesso vulnerabili e difficilmente adeguabili alle moderne normative antincendio, e sull’importanza di promuovere una cultura della prevenzione per salvaguardare vite umane e preservare il patrimonio architettonico.

La perdita di Fiedler, un uomo che aveva scelto di abbracciare la Sicilia come nuova patria, è un evento che va oltre il dolore personale e comunitario, sollevando questioni di identità, appartenenza e responsabilità collettiva verso il passato e il futuro della comunità.

Il concerto annullato, il silenzio improvviso, sono il simbolo tangibile del profondo vuoto lasciato dalla sua scomparsa.