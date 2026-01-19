Allerta meteo in Sicilia: Interruzioni e modifiche alla rete ferroviaria.

A seguito delle comunicazioni diramate dalla Protezione Civile regionale, che hanno innalzato il livello di allerta a rosso e arancione su ampie aree del territorio, si rendono necessarie significative modifiche alla normale operatività della rete ferroviaria siciliana.

La priorità assoluta è garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale in un contesto di condizioni meteorologiche avverse.

Nello specifico, la circolazione ferroviaria sarà completamente interrotta sulla tratta Siracusa-Caltanissetta, e sulla linea Catania-Caltagirone.

Queste decisioni, prese in via precauzionale, mirano a prevenire qualsiasi rischio legato a frane, smottamenti o allagamenti che potrebbero compromettere l’integrità dell’infrastruttura e la sicurezza dei treni.

Oltre alle sospensioni complete, si prevedono riduzioni e modifiche all’offerta di trasporto su altre linee strategiche.

La tratta Messina-Catania-Siracusa, vitale per i collegamenti tra la costa orientale e l’area centrale dell’isola, vedrà una diminuzione della frequenza dei treni e possibili variazioni negli orari.

Analogamente, la linea Catania-Palermo, fondamentale per i collegamenti tra la seconda e la prima città dell’isola, subirà alterazioni alla programmazione dei treni.

Anche la linea Piraineto-Trapani, che serve la Sicilia occidentale, non sarà immune a queste modifiche, con possibili limitazioni nel servizio.

Queste misure straordinarie, pur se impattano sulla mobilità, sono parte di un protocollo di sicurezza ben definito, volto a minimizzare i rischi connessi a eventi meteorologici estremi.

Si invita la cittadinanza a monitorare costantemente gli aggiornamenti forniti da Trenitalia attraverso i canali ufficiali (sito web, app, annunci nelle stazioni) e a pianificare i propri spostamenti tenendo conto delle possibili interruzioni o ritardi.

L’attenzione si concentra ora sulla gestione dell’emergenza, con squadre di tecnici di Trenitalia pronte a intervenire non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno per ripristinare la piena operatività della rete ferroviaria, garantendo al contempo la sicurezza e l’affidabilità del servizio.

Si raccomanda, infine, di prestare particolare attenzione alle comunicazioni delle autorità locali e di seguire scrupolosamente le indicazioni fornite.