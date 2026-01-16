Allerta meteo: Tempesta in arrivo, rischio idrogeologico e mareggiate.

Un’intensa perturbazione, attesa a partire dalle prime ore di lunedì 19 gennaio e protrattasi per l’intero arco della giornata successiva, martedì 20, minaccia la regione con un quadro meteorologico di severa criticità.

La comunicazione, indirizzata ai sindaci e ai responsabili della Protezione Civile dal capo dipartimento regionale, Salvo Cocina, evidenzia venti di intensità significativa, provenienti prevalentemente da est (Levante e Scirocco), destinati a generare mareggiate di forte impatto, in particolare lungo le coste ioniche.

Le precipitazioni, abbondanti e localmente concentrate nell’area compresa tra l’Etna e la catena montuosa dei Peloritani, esaspereranno ulteriormente la situazione.

L’allerta preventiva, anticipativa degli avvisi meteo ufficiali, è motivata dalla necessità di una preparazione ottimale delle risorse operative, in vista di potenziali eventi idrogeologici di gravità.

L’attenzione si concentra sulla prevenzione di situazioni di emergenza, data la probabilità di fenomeni avversi che potrebbero compromettere la sicurezza delle persone e l’incolumità delle infrastrutture.

Si raccomanda, pertanto, un’immediata attivazione delle strutture operative comunali, con particolare riguardo alla verifica e predisposizione di interventi mirati.

Tra le aree prioritarie si segnalano: i punti critici vulnerabili all’azione dell’acqua (sottopassi, versanti instabili, aree di accumulo, corsi d’acqua, vie di comunicazione), dove è essenziale rimuovere ostruzioni e predisporre sistemi di interdizione; la segnaletica pubblicitaria e stradale, potenzialmente pericolosa in condizioni di forte vento; alberature, pali e tralicci, soggetti a ribaltamento; coperture leggere e strutture temporanee, facilmente rimovibili o danneggiabili; e le infrastrutture esposte all’azione delle mareggiate.

Parallelamente, si sollecita l’attivazione e l’informazione del personale comunale e delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, per garantire un pronto intervento in caso di necessità.

È fondamentale predisporre un presidio costante dei punti a rischio e valutare l’apertura di Centri di Accoglienza (Coc), con l’obiettivo di offrire supporto alla popolazione.

La comunicazione impone, inoltre, un’accurata informazione dei cittadini sui principali pericoli e sui comportamenti precauzionali da adottare, raccomandando di evitare spostamenti non essenziali e permanenze in zone a rischio.

Un mantenimento costante dei collegamenti con le sale operative dei Vigili del Fuoco, del 118, della Protezione Civile, del Corpo Forestale Regionale (Cfrs) e con le Prefetture competenti, è cruciale per una gestione coordinata della situazione.

In attesa di aggiornamenti previsionali, si esprime fiducia nella massima attenzione e collaborazione di tutti gli attori coinvolti, in un contesto di elevata allerta e potenziale rischio.