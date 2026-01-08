Alloggi popolari a Palermo: tra emergenza abitativa e racket mafioso

La pressione demografica e la drammatica carenza di alloggi popolari a Palermo hanno generato un terreno fertile per fenomeni di illegalità e sfruttamento, culminati in recenti episodi di violenza che hanno scosso la comunità.

La nuova graduatoria comunale, aggiornata al 31 dicembre, rivela una vertiginosa lista di 430 famiglie in attesa di un alloggio, una cifra che amplifica la complessità di un problema radicato nel tessuto urbano.

L’amministrazione comunale, guidata dall’assessore Fabrizio Ferrandelli, ha intrapreso una strategia volta a contrastare non solo l’emergenza abitativa, ma anche le attività illecite che la alimentano, con particolare riferimento al racket esercitato da clan criminali e mafiosi.

Il sistema precedente, caratterizzato da una gestione opaca e clientelare degli alloggi popolari, consentiva a soggetti non aventi diritto di occupare immobili comunali dietro il pagamento di ingenti somme – somme che oscillavano tra i 10 e i 15 mila euro – attraverso una rete di referenti territoriali.

Questa pratica ha alimentato un mercato nero profittevole per la criminalità organizzata, che estorceva denaro a famiglie vulnerabili in cerca di un tetto.

L’introduzione di una piattaforma informatizzata e di controlli incrociati ha segnato una svolta, interrompendo il flusso di denaro illecito e rendendo più difficile l’accesso abusivo agli alloggi.

Ora, chi intende occupare un immobile comunale deve presentare una domanda formale e sa di poter essere soggetto a verifiche da parte delle forze dell’ordine.

A Zen, solo, si stimano circa 556 alloggi coinvolti in attività criminali.

Ogni recupero di un alloggio da parte del Comune rappresenta quindi un colpo finanziario per Cosa Nostra, che perde le opportunità di guadagno derivanti dallo sfruttamento della necessità abitativa.

La strategia dell’amministrazione si concentra sulla regolarizzazione dei candidati aventi diritto, isolando così coloro che hanno tentato di aggirare le regole.

Questo approccio mira a ristabilire l’equità e a ripristinare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni.

L’assessore Ferrandelli, in prima linea nella lotta alla criminalità, ha espresso preoccupazioni per la propria incolumità, manifestando la necessità di misure di protezione rafforzate.

La sua testimonianza, seppur condita da un amaro sarcasmo, sottolinea il rischio che comporta l’impegno in un contesto così delicato.

La vigilanza concordata, con la presenza costante di pattuglie delle forze dell’ordine, è una risposta concreta alla minaccia percepita.

La priorità assoluta è la salvaguardia della sua persona e la protezione della sua famiglia, un monito sulla fragilità delle istituzioni di fronte all’arroganza della criminalità organizzata e un invito a rafforzare la collaborazione tra tutte le forze dell’ordine e le istituzioni locali.

Il futuro di Palermo, e la sua capacità di superare questa crisi abitativa e criminale, dipendono dalla determinazione di Ferrandelli e dalla resilienza della sua comunità.