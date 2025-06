Amici della Musica Palermo: Un Secolo di Note e Emozioni

La stagione concertistica 2025-2026 dell’Associazione Amici della Musica di Palermo si appresta a celebrare un secolo di impegno culturale, un traguardo significativo per una delle istituzioni musicali più prestigiose d’Italia. Il Politeama Garibaldi, da sempre cuore pulsante di questa realtà, ospiterà un cartellone ricco di eventi, dal 3 novembre 2025 al 27 aprile 2026, un percorso artistico che intende dialogare con il passato, illuminare il presente e proiettarsi verso il futuro.L’apertura della stagione è affidata al virtuosismo di Antonio Pappano, acclamato pianista e direttore d’orchestra, che in un’intima formazione da camera affiancherà il cellista Luigi Piovano. Il programma, un omaggio alla profonda espressività del repertorio romantico, vedrà l’esecuzione della Sonata n.1 in Mi minore, op. 38 di Johannes Brahms, e della Sonata in Sol minore, op. 19 di Sergej Rachmaninov, due opere che incarnano la struggente bellezza e la drammaticità dell’anima musicale del XIX secolo.Donatella Sollima, direttore artistico dell’associazione, ha concepito una stagione che trascende la mera cronologia, proponendo un viaggio emozionale attraverso epoche e stili diversi. La scelta degli artisti e delle opere è volta a creare un dialogo continuo tra generazioni e a onorare la memoria di coloro che hanno contribuito a definire l’identità dell’Amici della Musica.Il cartellone prevede la presenza di figure di spicco nel panorama musicale internazionale: Bruno Canino, pianista di raffinata sensibilità, il virtuoso flautista Andrea Griminelli, accompagnato dal chitarrista Giampaolo Bandini, la pianista Gloria Campaner, interprete di grande intensità, il Quartetto Werther, ensemble di altissimo livello, il pianista Andrea Lucchesini, apprezzato per la sua versatilità, e la pianista Yulianna Avdeeva, vincitrice del prestigioso Concorso Chopin, che incarna l’eccellenza pianistica contemporanea. La stagione non si limita alla musica da concerto, ma esplora nuove forme espressive, con l’introduzione di progetti multidisciplinari. In particolare, il 26 gennaio 2026 andrà in scena una nuova produzione originale degli Amici della Musica, *Storia di un amore. Lettera a D*, un’opera che fonde prosa, musica e danza. Lo spettacolo, tratto dall’omonimo romanzo del filosofo André Gorz, con l’abile traduzione e adattamento di Maruzza Loria, la regia e la drammaturgia di Giovanni Mazzara, vede protagonista l’attore Andrea Tidona, affiancato dalla sonorità suggestiva dell’armonica di Giuseppe Milici, dal delicato accompagnamento pianistico di Mauro Schiavone e dalle eleganti coreografie di Yuriko Nishihara.La stagione si concluderà con l’estro appassionato di Héctor Ulises Passarella, considerato uno dei più grandi bandoneonisti e compositori di tango moderno, portando il pubblico in un viaggio attraverso le atmosfere intense e malinconiche di questa forma d’arte argentina, sigillando un anno di celebrazioni e confermando l’Amici della Musica come punto di riferimento imprescindibile per la cultura musicale palermitana e nazionale.