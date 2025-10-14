Apple investe 600 milioni per un’Europa più verde.

Apple intensifica il suo impegno verso la sostenibilità ambientale in Europa, annunciando un significativo ampliamento dei suoi investimenti nel settore delle energie rinnovabili.

L’iniziativa, che si estende a Grecia, Italia, Lettonia, Polonia e Romania, prevede lo sviluppo di nuovi impianti fotovoltaici ed eolici destinati a rivoluzionare il panorama energetico del continente e a ridurre drasticamente l’impronta carbonica dell’azienda.

Con un investimento complessivo che supera i 600 milioni di dollari, Apple si propone di aggiungere 650 megawatt di energia pulita alle reti elettriche europee, un contributo significativo alla transizione verso un futuro energetico più verde.

Il primo impianto, situato in Sicilia e operativo da questo mese, segna l’avvio di un percorso che entro il 2030 genererà oltre 1 milione di megawattora di energia pulita, destinata a compensare il consumo elettrico degli utenti Apple.

Questa ambiziosa strategia si inserisce nel contesto dell’obiettivo “Apple 2030”, che mira a raggiungere la neutralità carbonica su tutta la filiera e l’impronta complessiva dell’azienda entro la fine del decennio.

L’impegno di Apple non si limita alla produzione di dispositivi, ma si estende all’intero ciclo di vita dei prodotti, comprendendo anche l’energia necessaria per il loro utilizzo.

La società riconosce che l’energia impiegata per caricare e alimentare iPhone, Mac e altri prodotti rappresenta una quota considerevole (circa il 29% nel 2024) delle sue emissioni totali di gas serra.

Il piano di Apple va oltre la semplice compensazione delle emissioni, mirando a creare un impatto positivo sulle comunità locali.

Gli impianti di energia rinnovabile, infatti, non solo contribuiranno alla sicurezza energetica del continente, ma genereranno anche opportunità economiche e favoriranno la creazione di posti di lavoro, stimolando economie locali e promuovendo uno sviluppo sostenibile.

L’azienda si impegna a compensare il 100% del consumo elettrico globale dei suoi clienti con energia pulita, attraverso l’implementazione di nuovi progetti in diverse aree geografiche.

L’incremento degli investimenti in Europa rappresenta una tappa fondamentale verso il raggiungimento di questo obiettivo globale, dimostrando la volontà di Apple di assumere un ruolo attivo nella lotta contro il cambiamento climatico e nella creazione di un futuro più sostenibile per tutti.

Si tratta di un investimento non solo economico, ma anche di visione, che riflette l’impegno di Apple a operare in modo responsabile e a contribuire al benessere del pianeta.