Approdi. Canti e Storie: Una Nuova Voce per la Letteratura Siciliana

“Approdi. Canti e Storie dall’Isola”, la neonata collana editoriale curata da Marco Atria e promossa dall’imprenditore culturale Angelo Mazzotta, si presenta come un’iniziativa di profonda risonanza per il panorama letterario siciliano e non solo. L’atto di lancio, avvenuto a Castelvetrano, non è stato semplicemente un evento promozionale, ma una dichiarazione d’intenti: offrire uno spazio a voci autentiche, capaci di tessere trame narrative che siano al contempo poesia e storia, memoria e creazione.Il primo titolo a inaugurare questa collana è “Il bicchiere dal bordo dorato e altre storie” di Irene Bonanno, figura poliedrica che incrocia la musica, il teatro e la scrittura. Lungi dall’essere una mera raccolta di racconti, il libro si configura come un affresco umano, un mosaico di esperienze che illuminano la complessità delle relazioni, la forza dei legami e il peso del passato.Attraverso tredici narrazioni evocative, Bonanno dipinge un universo prevalentemente femminile, svelandone le sfumature più intime e la resilienza di fronte alle avversità. Non si tratta di ritratti stereotipati, bensì di figure che incarnano valori come la maternità, la solidarietà, la spiritualità, ma anche la ribellione e la ricerca di identità in un mondo spesso segnato da disuguaglianze e violenze.L’opera si avvale di un linguaggio ricco di immagini poetiche e di metafore suggestive, che evocano l’atmosfera calda e vibrante della Sicilia, ma che trascendono i confini geografici per parlare a un pubblico universale. Il “bicchiere dal bordo dorato” stesso, simbolo ricorrente, diventa allegoria della fragilità e della bellezza che si celano dietro le apparenze, invitando il lettore a una riflessione più profonda sulla condizione umana e sulla necessità di proteggere ciò che è prezioso. La scrittura di Bonanno non si limita a raccontare storie, ma le crea, le plasma, le rende vive attraverso la potenza delle parole, offrendo al lettore un’esperienza emotiva intensa e memorabile. Si tratta di un libro che celebra la forza delle donne, la potenza della memoria e la magia della narrazione.