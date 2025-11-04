Archiviazione per accuse infondate: scagionati boss catanesi

Le accuse eteroaccusatorie mosse da Maurizio Avola, collaboratore di giustizia, nei confronti di figure apicali di Cosa Nostra catanese, in relazione alle stragi di Capaci e via D’Amelio, non hanno trovato riscontro nelle indagini condotte e si rende pertanto necessario disporre l’archiviazione dei boss Aldo Ercolano, Marcello D’Agata ed Eugenio Galea.

Quest’ultimo era stato indagato specificatamente per il ruolo che, secondo Avola, avrebbe avuto nella strage che costò la vita al giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta.

La decisione, sancita dal giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta, Santi Bologna, fa seguito a una richiesta sollecitaria da parte del procuratore Salvatore de Luca e del sostituto Pasquale Pacifico, i quali avevano espresso in precedenza un giudizio di totale inattendibilità rispetto al racconto del pentito.

Il provvedimento d’archiviazione evidenzia l’imponente lavoro investigativo posto in essere per vagliare scrupolosamente le dichiarazioni di Avola, un’attività caratterizzata da un approccio esaustivo che ha esaminato ogni potenziale elemento di prova, sia a sostegno che a confutazione delle accuse.

Il gip sottolinea, in particolare, la profonda difficoltà nell’analizzare la veridicità del racconto, considerando la sua complessità e le incongruenze intrinseche.

Un elemento cruciale che ha inficiato la credibilità generale di Avola è stata la tardività della scelta di collaborazione con la giustizia, sollevando interrogativi sulle reali motivazioni che lo hanno spinto a rivelare informazioni ritenute di sua conoscenza.

L’analisi delle dinamiche interne che hanno portato alla decisione del pentito, si è rivelata particolarmente ardua.

Relativamente alla strage di Capaci, le dichiarazioni di Avola risultano vaghe e prive di elementi specifici che possano collegarlo, o altri soggetti catanesi, alla preparazione dell’attentato.

L’assenza di riscontri concreti ha reso impossibile confermare il suo coinvolgimento, o quello di altri presunti complici.

Quanto alla strage di via D’Amilio, in cui Avola si è dichiarato corresponsabile nell’esecuzione materiale insieme ad Aldo Ercolano, Giuseppe e Filippo Graviano e Matteo Messina Denaro, il gip ha rilevato l’esistenza di numerose incongruenze e contraddizioni che ne compromettono l’attendibilità.

L’analisi ha evidenziato che il racconto del collaboratore è risultato non solo privo di riscontri oggettivi, ma anche internamente incoerente, sollevando seri dubbi sulla sua veridicità complessiva.

L’impossibilità di verificare in modo affidabile le accuse formulate ha portato, quindi, alla decisione di archiviare la richiesta di indagini.