Arresto in Germania: catturato Filippo Scuderi, latitante del clan Brunetto

A Georgsmarienhütte, in Germania, si è concretizzata una complessa operazione transnazionale che ha portato all’arresto di Filippo Scuderi, 32enne, su mandato d’arresto europeo emesso in esecuzione di una sentenza definitiva.

L’intervento, coordinato dalla Procura Generale di Messina e supportato dalla polizia della Bassa Sassonia, in stretta collaborazione con i Carabinieri della Compagnia di Taormina, segna un significativo passo avanti nell’azione di contrasto alle organizzazioni criminali che operano nel Messinese.

L’arresto di Scuderi, latitante da febbraio, si inserisce nel quadro dell’inchiesta ‘Fiori di pesco’, un’indagine articolata condotta dalla DDA di Messina, che ha svelato e quantificato l’infiltrazione e il controllo esercitato dal clan Brunetto, con sede a Fiumefreddo di Sicilia (Catania), su attività economiche e dinamiche sociali nella Valle dell’Alcantara.

La gravità della situazione, emersa dalle indagini, ha portato alla condanna definitiva di Scuderi a otto anni di reclusione, unitamente alla misura di sicurezza della libertà vigilata per ulteriori tre anni, finalizzata a monitorare e neutralizzare potenziali tentativi di ricostituzione dell’associazione criminale.

La latitanza di Scuderi ha rappresentato una sfida operativa per le autorità italiane, che hanno attivato canali di cooperazione internazionale per localizzare il fuggitivo.

L’abilità investigativa dei Carabinieri, che hanno fornito cruciali informazioni alla polizia tedesca, ha permesso di restringere il campo delle ricerche e di individuare Scuderi nell’area di Georgsmarienhütte.

L’operazione di arresto, condotta in strada, testimonia l’efficacia della cooperazione tra le forze dell’ordine italiane e tedesche.

Questo evento non è solo un successo nell’esecuzione di un mandato di arresto, ma anche un monito sull’importanza di un approccio sinergico e transfrontaliero nella lotta contro la criminalità organizzata.

Il clan Brunetto, attraverso figure come Filippo Scuderi, ha cercato di estendere la propria influenza al di fuori dei confini siciliani, ma l’azione decisa delle autorità, supportata da una rete di collaborazione internazionale, ha dimostrato la capacità di contrastare queste strategie.

Le procedure di estradizione sono attualmente in corso, con l’obiettivo di riportare Scuderi in Italia per scontare la pena detentiva e contribuire a smantellare ulteriormente le strutture del clan. L’inchiesta ‘Fiori di pesco’ rimane un esempio di come la combinazione di indagini tradizionali, analisi finanziarie e cooperazione internazionale possa portare a risultati significativi nella lotta contro le mafie.