ARS si costituisce parte civile per Galvagno: un gesto di responsabilità.

Il Parlamento siciliano, nell’esercizio delle sue prerogative di tutela dell’interesse pubblico e di garanzia del corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, ha deliberato di costituirsi parte civile nell’eventuale processo che vedrà il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno (Fratelli d’Italia), imputato per presunte fattispecie di peculato, truffa e corruzione.

La decisione, assunta dal Consiglio di Presidenza dell’ARS in una seduta tenutasi a Palazzo dei Normanni, riflette una scelta ponderata, fondata su precedenti giurisprudenziali e pareri dell’Avvocatura dello Stato, che in casi analoghi, come quello relativo all’ex presidente Gianfranco Miccichè, avevano raccomandato l’intervento dell’istituzione parlamentare come parte attiva nel procedimento giudiziario.

La presenza del Presidente Galvagno alla seduta, seppur delicata, ha contribuito a focalizzare l’importanza del momento, e, come riferito da fonti autorevoli, egli ha esplicitamente richiesto che la discussione fosse orientata alla luce dei precedenti legali, evidenziando la necessità di coerenza nell’applicazione delle procedure.

La dinamica della seduta, segnata dalla preoccupazione di garantire il numero legale per la validità della deliberazione, testimonia l’attenzione dei partecipanti al rispetto delle regole processuali.

L’assenza del deputato Riccardo Gallo (Forza Italia) e la successiva, simbolica, rinuncia del Presidente Galvagno a presiedere la votazione, affidando temporaneamente la carica al vicepresidente Nuccio Di Paola (Movimento 5 Stelle), hanno contribuito a creare un clima di formalità e distacco dall’immediata coinvolgimento personale.

La decisione del Parlamento, con un voto favorevole a maggioranza (cinque voti contro due astenuti, in linea con l’approccio adottato in precedenza nel caso Miccichè), sottolinea il ruolo attivo dell’ARS nella salvaguardia della legalità e nella responsabilità istituzionale.

Il gesto, come osservato con apprezzamento dal deputato Nello Dipasquale (Partito Democratico), dimostra un riconoscimento del ruolo dell’istituzione parlamentare, anche a fronte del coinvolgimento diretto del suo Presidente.

Tuttavia, la decisione contrasta con la scelta del Governo regionale, guidato da Renato Schifani, che non si è costituito parte civile nei confronti dell’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata (Fratelli d’Italia), anch’essa oggetto di indagine giudiziaria per presunta corruzione.

Questa discrepanza solleva interrogativi sulla coerenza dell’azione amministrativa e sulla definizione dei limiti di responsabilità degli organi esecutivi in situazioni di conflitto di interessi, alimentando un dibattito sulla necessità di rafforzare i meccanismi di controllo e trasparenza all’interno delle istituzioni regionali.

Il caso evidenzia, in definitiva, la complessità del bilanciamento tra la tutela dell’indipendenza degli organi politici e l’imperativo di assicurare una gestione pubblica improntata alla legalità e all’integrità.