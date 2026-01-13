Assessora Amata e Cannariato: Udienza Rinviata, Separazione dei Percorsi Giudiziari

L’udienza preliminare riguardante l’assessora regionale al Turismo, Elvira Amata, e l’imprenditrice Marcella Cannariato è stata posticipata al 2 marzo, segnando una fase di rielaborazione strategica nel procedimento giudiziario.

La richiesta di rito abbreviato avanzata da Cannariato ha determinato una separazione dei percorsi processuali tra le due imputate, implicando una differente gestione delle prove e delle argomentazioni difensive.

L’accusa, mossa dai pubblici ministeri, ipotizza un sistema di scambio di favori illegali.

Secondo l’accusa, Amata avrebbe ricevuto, da parte di Cannariato, la promessa e l’effettiva assunzione del nipote, Tommaso Paolucci, in una società riconducibile all’imprenditrice, unitamente al finanziamento delle sue spese di alloggio presso il BeB ‘Leone Suite’ a Palermo, per un importo complessivo di 4.590,90 euro più IVA.

In cambio, l’assessora avrebbe presumibilmente facilitato l’erogazione di un finanziamento pubblico di 30.000 euro alla Fondazione Marisa Bellisario, ente di cui Cannariato ricopriva l’incarico di rappresentante regionale, destinato all’organizzazione dell’evento “Donna, Economia e Potere”.

La vicenda solleva interrogativi complessi sull’intersezione tra relazioni personali, dinamiche familiari e potere istituzionale.

Il ruolo di Tommaso Dragotto, ex coniuge di Cannariato e patron di Sicily by Car, aggiunge un ulteriore livello di complessità, potenzialmente legato a questioni di conflitti d’interesse e a intrecci di relazioni professionali e personali.

Le difese presentate dalle imputate si basano sull’interpretazione dei fatti come frutto di rapporti di natura amichevole e di solidarietà.

Amata ha giustificato la richiesta di assunzione del nipote come gesto volto a fornire un sostegno in un momento di difficoltà personale, minimizzando il carattere corruttivo della vicenda.

Cannariato, dal canto suo, ha costantemente negato l’esistenza di un patto corruttivo, contestando l’interpretazione dei rapporti intercorrenti con l’assessora.

Il rinvio dell’udienza preliminare e la separazione dei processi rappresentano un’opportunità per una più approfondita analisi delle prove, con particolare attenzione alla ricostruzione dei flussi di denaro, all’individuazione di eventuali testimoni e alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti coinvolte.

Il caso, oltre a sollevare questioni di responsabilità individuale, pone l’attenzione sulla necessità di rafforzare i controlli e la trasparenza nell’erogazione dei finanziamenti pubblici e nella gestione delle relazioni tra istituzioni e imprese, al fine di prevenire fenomeni di corruzione e conflitti d’interesse che possano compromettere l’integrità del sistema politico ed economico regionale.

La vicenda impone, inoltre, una riflessione più ampia sull’influenza delle dinamiche familiari e delle relazioni personali nell’ambito delle decisioni pubbliche, al fine di garantire l’imparzialità e l’equità dei processi decisionali.