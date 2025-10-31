Assoluzione a Messina: ribaltata la condanna per violenza domestica.

La Corte d’appello di Messina ha ribaltato una precedente sentenza, assolvendo una donna di 26 anni, precedentemente condannata a sei anni di reclusione e privata della potestà genitoriale, in un caso di profonda complessità e dolorosa drammaticità.

La decisione, sollecitata dalla Procura generale di Catania, rappresenta un punto di svolta in un iter giudiziario segnato da accuse gravissime e da un intreccio di dinamiche abusive e di paura che hanno imprigionato la donna in una spirale di terrore.

La vicenda, originaria di Noto (Siracusa), affonda le sue radici nell’autunno del 2020, quando la donna, dopo anni di sofferenze, trovò la forza di denunciare l’ex compagno, un uomo di 47 anni.

La denuncia, un atto di coraggio dopo anni di silenzi forzati, aprì un vaso di Pandora rivelando un quadro inquietante di violenza fisica e psicologica sistematica.

Il percorso verso quella denuncia fu segnato da una fuga disperata, una corsa al pronto soccorso per curare lesioni al polso e alla schiena, testimonianze tangibili di un dominio abusivo.

Le indagini successive hanno portato alla luce una serie di condotte persecutorie: minacce, insulti, privazioni, il sequestro del telefono cellulare, l’isolamento dalla rete familiare, tutte tattiche volte a mantenere la donna in uno stato di dipendenza e sottomissione.

Ma la gravità della situazione si acuì con l’emergere di accuse di abusi sessuali perpetrati dall’uomo nei confronti della figlia in età estremamente tenera.

L’imputato, come emerso dalle indagini, non era nuovo a dinamiche delittuose di questo tipo, avendo già subito una condanna per pedofilia in relazione ad abusi subiti dalla figlia avuta con una precedente relazione.

La consapevolezza di questi abusi, la terrificante realtà che si consumava sotto i suoi occhi, aveva spinto la donna a un silenzio dilaniante, alimentato dalla paura di perdere la figlia, l’ultimo legame affettivo rimasto.

Il tribunale di Siracusa, in sede di primo grado, aveva emesso una condanna severa, infliggendo all’uomo dieci anni e otto mesi di reclusione, in aggiunta a una precedente sentenza, e condannando la donna a sei anni di reclusione e alla decadenza della responsabilità genitoriale.

Una decisione che, a distanza di anni, è stata oggetto di revisione.

La Corte d’appello di Messina, accogliendo la richiesta di revisione avanzata dalla Procura generale di Catania, ha riconosciuto che il silenzio della donna non era frutto di complicità o negligenza, bensì di una paura paralizzante, di un vero e proprio “stato di necessità” che ne aveva impedito un intervento tempestivo.

I giudici hanno valutato la complessità delle dinamiche abusive, l’isolamento della donna, la paura di ritorsioni e, soprattutto, il rischio di perdere la figlia, elementi che hanno contribuito a generare un “impedimento” alla denuncia.

La sentenza di assoluzione, definita “perché il fatto non sussiste” in termini di responsabilità penale, segna un punto di svolta nel percorso di giustizia e riconsegna alla donna la libertà e la possibilità di ricostruire un rapporto con la figlia, in un contesto protetto e sostenuto.

Il caso solleva interrogativi cruciali sulla tutela delle vittime di violenza domestica, sulla necessità di offrire loro un supporto adeguato e sulla responsabilità della giustizia nel comprendere le ragioni dietro i silenzi e le omissioni che spesso caratterizzano queste situazioni così delicate e complesse.

La vicenda è un monito sulla difficoltà di conciliare la richiesta di giustizia con la comprensione delle intricate dinamiche che imprigionano le vittime e sulla necessità di una giustizia più umana, capace di accogliere le sfumature della sofferenza umana.