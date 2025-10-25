Autolavaggio di Catania: sfruttamento, nero e condizioni inaccettabili.

Un’indagine volta a contrastare lo sfruttamento del lavoro e l’economia sommersa ha portato alla scoperta di una situazione di grave illegalità in un autolavaggio situato nella circonvallazione di Catania.

L’attività, incrociata da un’intensificata attività di controllo del territorio, mirata a monitorare le aree del Borgo e di Ognina, ha rivelato la presenza di sei lavoratori in condizione di vulnerabilità: un cittadino pakistano e cinque di origine indiana, tutti impiegati in regime di lavoro nero.

L’esiguità della retribuzione, pari a circa un euro all’ora, unitamente alla sistematica privazione di diritti fondamentali come il riposo settimanale e le ferie, dipingono un quadro di sfruttamento inaccettabile.

Il lavoratore pakistano, risultato privo di valido permesso di soggiorno, è stato immediatamente segnalato all’Ufficio Immigrazione della Questura, avviando le procedure necessarie per l’espulsione dal territorio nazionale.

Le successive verifiche, condotte dal personale dell’Asp (Azienda Sanitaria Provinciale), hanno evidenziato una serie di gravi irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro e igiene ambientale.

Queste violazioni, che mettono a rischio sia l’incolumità dei lavoratori che la salute dei clienti, configurano una palese trasgressione delle normative vigenti.

Si tratta di un quadro che va ben oltre la semplice evasione fiscale, rivelando un modello economico basato sull’illegalità e sullo sfruttamento delle fasce più deboli.

In conseguenza delle risultanze investigative, è stata immediatamente disposta la sospensione dell’attività dell’autolavaggio, e al proprietario sono state contestate pesanti sanzioni pecuniarie, ammontanti a circa dodici mila euro.

L’episodio solleva interrogativi importanti sulla capacità di controllo del territorio e sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione e repressione di fenomeni come lo sfruttamento del lavoro, spesso connessi a dinamiche di criminalità organizzata e tratta di esseri umani.

La vicenda, inoltre, sottolinea la fragilità dei diritti dei lavoratori migranti, che si trovano spesso ad accettare condizioni di lavoro inaccettabili per paura di essere scoperti e rimpatriati.

È imperativo, pertanto, promuovere una maggiore consapevolezza dei diritti dei lavoratori e garantire un accesso equo alla giustizia per tutti.