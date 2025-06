Avocado siciliano: l’Etna e il futuro green dell’agricoltura

L’avocado siciliano si afferma come una delle colture subtropicali di maggiore rilevanza economica in Italia, un’eccellenza che si concentra prevalentemente sulle pendici orientali dell’Etna, occupando circa mille ettari. Questa concentrazione territoriale, seppur limitata, racchiude un potenziale di sviluppo significativo per la regione, un’opportunità che, tuttavia, fatica a concretizzarsi appieno. La produzione siciliana, infatti, copre solo una minima parte, il 5%, della domanda interna, lasciando spalancata la porta a nuove strategie di crescita e valorizzazione.Il progetto “Avocado biologico siciliano: superfood per la valorizzazione delle aree ionico-tirreniche” si pone come risposta a questa esigenza, alimentato da un finanziamento specifico (misura 16.2 del PSR) e guidato da un consorzio virtuoso. Il Dipartimento Di3A dell’Università di Catania, in qualità di partner scientifico, collabora con otto aziende agricole e una start-up innovativa, creando un ecosistema di ricerca, produzione e sviluppo. L’obiettivo è andare oltre la semplice coltivazione, esplorando nuove pratiche agronomiche, processi produttivi e tecnologie all’avanguardia, orientati alla qualità e alla sostenibilità.Il microclima unico di queste aree costiere, tra Catania e Messina, e le falde vulcaniche dell’Etna, costituisce l’habitat ideale per l’avocado. La presenza del vulcano agisce come una barriera naturale, mitigando l’azione dei venti freddi e garantendo una piovosità costante, elementi essenziali per lo sviluppo ottimale della pianta.L’attuale produzione si concentra quasi esclusivamente sulla cultivar Hass, la varietà più apprezzata a livello internazionale, affiancata da minori percentuali di Fuerte e Bacon, con un calendario di raccolta limitato ai mesi autunnali e invernali. Tuttavia, la crescente domanda da parte della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) spinge verso la ricerca di varietà alternative, in grado di garantire una fornitura continua e prolungata nel tempo.L’innovazione di prodotto assume quindi un ruolo centrale. Si stanno valutando attentamente cultivar già in produzione, come la Zutano (per la sua precocità), la Orotawa, la Pinkerton, la Lamb Hass e la Reed (varietà tardive), al fine di diversificare l’offerta e ampliare il calendario di commercializzazione. Questo approccio non solo risponde alle esigenze del mercato, ma valorizza anche la biodiversità vegetale, un patrimonio inestimabile da preservare e promuovere.Le potenzialità di crescita sono enormi. Le aree costiere ionico e tirrenica, con i loro terreni fertili e il clima favorevole, potrebbero accogliere facilmente coltivazioni su una superficie stimata di almeno 5.000 ettari. Il mercato italiano, con i suoi consumi in costante crescita, è in grado di assorbire l’intera produzione potenziale della Sicilia, aprendo nuove prospettive per l’economia regionale e consolidando la posizione dell’avocado siciliano come eccellenza agroalimentare italiana. L’evento di presentazione dei risultati del progetto si preannuncia quindi come un momento cruciale per il futuro di questa coltura, un’occasione per condividere le conoscenze acquisite e tracciare la rotta per un’ulteriore crescita sostenibile.