Boccherini a Palermo: un concerto imperdibile tra Spagna e Classicismo

Il palcoscenico dell’Oratorio di San Mercurio a Palermo, dopo il vibrante successo domenicale del 22 giugno, riaccoglie un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica classica: un concerto speciale, appendice del cartellone “A PrimaEstate” dell’Associazione Kandinskij, che offre una nuova prospettiva sull’opera di Luigi Boccherini. L’appuntamento, guidato dal direttore artistico Aldo Lombardo, non è una semplice replica, ma una rivisitazione con una formazione differente, volta a valorizzare ulteriormente le peculiarità di due capolavori del compositore lucchese.Al centro del programma, i celebri Quintetti per chitarra e archi, nati durante il cruciale soggiorno spagnolo di Boccherini, un periodo fondamentale per la sua evoluzione artistica. Il Quintetto n. 9, “La Ritirata di Madrid”, e il Quintetto n. 4 in do maggiore, con il suo vivace Fandango, saranno interpretati dal virtuoso chitarrista classico Dario Macaluso, affiancato da un ensemble d’archi composto da Francesco La Bruna e Francesco Palmisano (violini), Chiara Bellavia (viola) e Viviana Caiolo (violoncello), un collettivo di musicisti di altissimo livello.Luigi Boccherini, figura nomade nel panorama musicale del Settecento, incarna lo spirito di un’epoca di intense migrazioni culturali. La sua formazione si sviluppa inizialmente nell’ambiente pre-romantico di Vienna e Parigi, ma è la Spagna, con la sua ricca tradizione popolare e la sua vivace scena artistica, a plasmare la sua maturità compositiva. Stabilendosi a Madrid a soli venticinque anni, Boccherini si dedica alla creazione di opere strumentali di straordinaria bellezza, intessute di influenze iberiche.Questi due quintetti, dedicati al Marchese di Benavente, figura chiave del suo mecenatismo madrileno, testimoniano un momento di straordinaria sintesi culturale. Grazie al mecenate, Boccherini entrò in contatto con l’élite intellettuale e artistica dell’epoca, stringendo un’amicizia significativa con figure come il pittore Francisco Goya. Le composizioni trascendono le barriere linguistiche e stilistiche, elevando la musica popolare spagnola a un livello di raffinatezza e complessità tipico del classicismo viennese. Il Fandango, una danza tradizionale spagnola, viene così presentato a un pubblico di riferimento che include maestri come Mozart e Beethoven, creando un ponte musicale tra due mondi apparentemente distanti.L’evento è reso possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura (MIC) e della Regione Siciliana, e vanta la partnership del prestigioso European Orgel Festival, dell’Associazione Italiana Archivi Musicali (AIAM), UniPa Heritage, degli Amici dei Musei siciliani, del Festival Schweitzer e di CoopCulture, confermando l’importanza dell’iniziativa nel panorama culturale siciliano e nazionale.