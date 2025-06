Burrafato al Museo Falcone-Borsellino: un gesto di memoria e impegno.

La visita di Salvatore Burrafato, presidente della Gesap, al Museo del Presente dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, si configura come un gesto di profonda simbologia, un intreccio di memoria personale, responsabilità istituzionale e impegno civile. L’accoglienza del presidente del sito museale, Vincenzo Di Fresco, ha segnato un momento di incontro significativo, trascendendo la mera formalità di un protocollo istituzionale.Il Museo del Presente, concepito come spazio di riflessione e dialogo sulla lotta alla mafia e sulla fragilità della giustizia, si erge a baluardo di una cultura della legalità imprescindibile per il progresso sociale ed economico di una nazione. Burrafato ha sottolineato come tale cultura non sia un optional, ma un presupposto fondamentale per una crescita sana e duratura, un antidoto alla corruzione e all’illegalità che minano le fondamenta della società.La visita, carica di significato affettivo e culturale, assume una risonanza particolare a pochi giorni dall’anniversario dell’omicidio di Antonino Burrafato, padre del presidente Gesap, vittima di un agguato mafioso nel 1982. Questa data segna un capitolo doloroso nella storia familiare di Burrafato e, contemporaneamente, sottolinea l’eredità di un impegno costante contro le organizzazioni criminali.L’incontro rappresenta un atto di continuità e di riconoscimento del ruolo cruciale che la Fondazione Falcone riveste nella promozione di una cultura della legalità accessibile e condivisa. Non si tratta di una mera commemorazione del passato, ma di un’azione volta a costruire un futuro in cui i principi di giustizia, trasparenza e rispetto delle leggi siano pilastri solidi e inattaccabili. La visita e il successivo dialogo sono dunque un invito a rafforzare l’impegno collettivo nella lotta contro la criminalità organizzata, promuovendo l’educazione alla legalità fin dalla più tenera età e sostenendo iniziative volte a favorire un reale cambiamento culturale, affinché le vittime di mafia non siano dimenticate e le loro storie possano ispirare le generazioni future.