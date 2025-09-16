Cambio al vertice della Guardia di Finanza: saluti e nuove sfide

In un contesto di rinnovamento istituzionale e continuità operativa, la caserma “Giuseppe Cangialosi” di Palermo ha fatto da cornice a un significativo passaggio di consegne all’interno della Guardia di Finanza.

L’evento, officiato dal Comandante Generale, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, ha sancito il congedo dal servizio attivo del Generale di Corpo d’Armata Antonino Maggiore, comandante interregionale Italia Sud Occidentale, e l’ingresso in carica del Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Magliocco, proveniente dal comando regionale Toscana, chiamato a guidare le operazioni in Sicilia e Calabria.

Il Generale Maggiore, giunto al termine del suo percorso professionale, ha espresso un commosso saluto ai finanzieri siciliani e calabresi, riconoscendo l’impegno, la professionalità e la dedizione profusa nel contrasto alla criminalità organizzata, un’emergenza complessa che affligge il territorio.

La sua leadership, improntata a un equilibrio tra rigore operativo e sensibilità istituzionale, ha permesso di rafforzare la capacità della Guardia di Finanza di tutelare l’economia legale, un pilastro fondamentale per la crescita e lo sviluppo sostenibile.

L’attività svolta ha riguardato non solo il controllo del territorio e la prevenzione delle frodi, ma anche la salvaguardia del patrimonio naturale e culturale, un dovere imprescindibile per le future generazioni.

Il passaggio di testimone rappresenta un momento di riflessione sul ruolo cruciale della Guardia di Finanza nella salvaguardia dell’interesse pubblico, un corpo armato che opera in prima linea nella lotta contro l’evasione fiscale, il riciclaggio di denaro sporco e il traffico illecito di beni.

Il Generale Magliocco, forte dell’esperienza maturata in Toscana, assume questo nuovo incarico con la consapevolezza delle sfide complesse che attendono il corpo, in un contesto socio-economico in continua evoluzione, caratterizzato da nuove forme di criminalità transnazionale.

Il Comandante Generale De Gennaro, nel tributare al Generale Maggiore un sentito riconoscimento per il contributo profuso al servizio del Paese, ha sottolineato l’importanza di preservare i valori di integrità, competenza e spirito di corpo che da sempre contraddistinguono la Guardia di Finanza.

Ha inoltre rivolto al Generale Magliocco un auspicio di successo, invitandolo a perseguire con determinazione nuovi obiettivi, consolidando il ruolo della Guardia di Finanza come baluardo della legalità e della giustizia, al servizio della collettività e del bene comune.

Il rinnovamento della guida interregionale si preannuncia come un’opportunità per rafforzare ulteriormente la presenza e l’efficacia della Guardia di Finanza nel Sud Occidentale d’Italia.