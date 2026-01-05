Capaci, Pista Nera: La Verità Ancora In Ombra

Il persistente tentativo di archiviazione dell’inchiesta sulla cosiddetta “pista nera” nella strage di Capaci, che costò la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli agenti della scorta, si rivela un intricato nodo giuridico e investigativo.

La Procura di Caltanissetta, guidata da Salvatore De Luca, ha presentato ricorso in Cassazione contro la decisione della giudice per le indagini preliminari (GIP) Grazia Luparello, la quale ha nuovamente respinto la richiesta di archiviazione.

Questa situazione, ampiamente discussa e riportata dalla trasmissione Rai Report, evidenzia le profonde incertezze e le lacune ancora esistenti nell’accertamento della verità processuale.

La vicenda è caratterizzata da una serie di vicissitudini procedurali.

La prima richiesta di archiviazione, datata maggio 2022, concernente il fascicolo relativo a possibili “mandanti esterni” della strage, fu respinta con l’ordine di approfondire ben trentadue elementi di verifica, tra cui la cruciale “pista nera” e il ruolo di Stefano Delle Chiaie, figura storica dell’estrema destra mai formalmente indagata per questa strage.

La decisione della GIP ha imposto un’ulteriore ondata di indagini, svelando un complesso reticolo di connessioni e sospetti.

Il recente tentativo di archiviazione, presentato nel dicembre 2023, è stato nuovamente ostacolato dalla GIP, la quale ha richiesto ulteriori accertamenti riguardanti un colloquio del 2007 tra il collaboratore di giustizia Alberto Lo Cicero e il magistrato Gianfranco Donadio.

Questo colloquio, recentemente diffuso da Report, contiene elementi di particolare interesse.

Lo Cicero, in quel contesto, riferisce di un presunto coinvolgimento di Delle Chiaie nella strage, descrivendo incontri tra il neofascista e il boss Mariano Troia, figure chiave in dinamiche criminali complesse.

Le testimonianze di Lo Cicero, seppur emerse a distanza di anni, sollevano interrogativi significativi.

La descrizione di incontri tra Troia e Delle Chiaie, la presunta frequentazione della zona di Capaci da parte di Delle Chiaie e la sua connessione con dinamiche politiche – “l’ultimo pezzo l’ha fatto Delle Chiaie” – suggeriscono un quadro di responsabilità esteso oltre le dinamiche interne alla mafia corleonese.

Le dichiarazioni di Lo Cicero, sebbene interpretate con cautela in considerazione del tempo trascorso e della sua posizione di collaboratore, rappresentano un tassello cruciale nella ricostruzione della dinamica degli eventi.

Il procuratore De Luca, durante la sua audizione in Commissione antimafia, ha definito la “pista nera” come “tagliata”, ma ha precisato che diverse linee di indagine rimangono aperte.

Questa affermazione, apparentemente contraddittoria, riflette la complessità del caso e la necessità di perseguire ogni possibile pista, anche quelle apparentemente inesplorate.

L’insistenza della Procura nel contrastare le richieste di archiviazione testimonia la volontà di non rinunciare alla ricerca della verità, seppur a distanza di decenni dalla strage.

Il ricorso in Cassazione rappresenta un atto formale ma carico di significato, un tentativo di superare gli ostacoli procedurali e di garantire che ogni elemento di prova venga attentamente valutato, nel tentativo di fare luce su una delle pagine più oscure della storia italiana.