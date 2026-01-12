Casa della Comunità a Monreale: un passo avanti per la sanità siciliana.

La recente apertura della Casa della Comunità di Monreale rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento del sistema sanitario siciliano, configurandosi come una struttura di “snodo” strategica.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, sottolinea come questa realtà miri a decongestionare gli ospedali, garantendo al contempo un’assistenza più capillare e mirata per i pazienti, indipendentemente dalle loro condizioni o dalla loro ubicazione geografica.

Si tratta di un’infrastruttura progettata per rispondere a una crescente domanda di servizi sanitari territoriali, attenuando la pressione sugli ospedali, tradizionalmente concentrati su interventi di urgenza e alta specializzazione.

Tuttavia, l’avvio delle attività si è verificato in un contesto delicato, segnato da un’impennata dei casi influenzali e aggravato dalla concomitanza di festività, che ha inevitabilmente ridotto la disponibilità di personale medico di base.

Questa situazione, pur non costituendo una giustificazione, ha contribuito ad accentuare le difficoltà riscontrate nei pronto soccorso, manifestando una fragilità latente del sistema di risposta all’emergenza.

Schifani si dimostra consapevole delle criticità, rifiutando qualsiasi forma di alibi.

Il miglioramento dei servizi di emergenza rappresenta una priorità imprescindibile del suo governo, un impegno programmatico che si traduce in un’azione concreta e mirata.

Gli eventi recenti, lungi dal frenare l’azione, fungono da stimolo ad un’ulteriore intensificazione degli sforzi, un rafforzamento della presenza sul territorio e un’applicazione ancora più rigorosa degli standard di qualità.

Il presidente, pur riconoscendo le difficoltà, esprime profondo orgoglio per il capitale umano che anima il sistema sanitario siciliano: medici, infermieri e tutto il personale paramedico, spesso impegnati in un lavoro silenzioso e abnegato.

Questo riconoscimento non è un semplice atto di cortesia, ma un invito a valorizzare e sostenere il personale sanitario, riconoscendone l’impegno e le competenze.

Le segnalazioni di malfunzionamenti infrastrutturali, come guasti agli ascensori ospedalieri, rappresentano un campanello d’allarme inaccettabile, che richiede un’azione immediata e risolutiva.

Schifani ha già avviato un confronto con l’assessore competente e si è impegnato a seguire con la massima attenzione queste problematiche, garantendo una gestione riservata ma rigorosa.

L’obiettivo è chiaro: garantire che eventi di questo genere non si ripetano, assicurando un servizio sanitario efficiente e dignitoso per tutti i cittadini siciliani.

L’evento di Monreale, dunque, si pone come punto di partenza di un percorso di profonda riflessione e di miglioramento continuo per il sistema sanitario regionale.