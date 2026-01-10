Casa Riformista: Nuova Forza Politica per la Sicilia

Un nuovo soggetto politico, denominato “Casa Riformista”, si propone come punto di convergenza per le energie progressiste in Sicilia, ambendo a superare le disillusioni generate dalle precedenti amministrazioni regionali e nazionali.

L’iniziativa, presentata a Palermo da Davide Faraone, vicepresidente nazionale di Italia Viva, si configura come un tentativo di ricostruire un’offerta politica solida, fondata su pragmatismo e concretezza, in un panorama politico segnato da promesse disattese e da una crescente frammentazione.

L’obiettivo primario è la creazione di un’alternativa credibile ai governi che hanno fallito nell’affrontare le sfide cruciali per la regione: sicurezza pubblica, sviluppo infrastrutturale e alleggerimento fiscale.

Casa Riformista si pone quindi come laboratorio politico, uno spazio aperto al dialogo e alla collaborazione tra diverse forze politiche, al di là delle tradizionali appartenenze ideologiche.

Il progetto, che culminerà nella presentazione ufficiale del “Verso la Casa Riformista siciliana” durante l’assemblea nazionale di Italia Viva a Milano, mira a coinvolgere un ampio spettro di soggetti politici, tra cui il Partito Socialista, Progetto Civico Italia, +Europa e il movimento Drin Drin. Si tratta di una strategia volta a costruire un’offerta politica inclusiva, capace di attrarre consensi anche al di là del perimetro storico del centrosinistra.

Faraone ha sottolineato l’importanza di una classe dirigente rinnovata, lontana da logiche di partito e orientata alla ricerca di soluzioni concrete per i cittadini.

L’apertura è rivolta anche agli elettori che, in passato, hanno sostenuto forze politiche diverse, in particolare coloro che si sentono delusi dal centrodestra e cercano un’opzione affidabile e moderata.

L’analisi politica di Faraone traccia un quadro di profonda trasformazione nel panorama politico italiano.

La scomparsa della Democrazia Cristiana e la crisi di altri soggetti politici di centrodestra hanno creato un vuoto che Casa Riformista aspira a colmare, posizionandosi come un punto di riferimento per gli elettori moderati e riformisti che si sentono orfani di una solida identità politica.

La volontà è di intercettare un elettorato in cerca di stabilità e di proposte concrete, proiettato verso un futuro di progresso e di coesione sociale, al di là delle divisioni ideologiche e delle dinamiche settoriali.

L’iniziativa si propone, quindi, non solo come progetto politico regionale, ma come esperimento di ricostruzione di un’area politica moderata e riformista, capace di interpretare e rappresentare le esigenze di una società in evoluzione.