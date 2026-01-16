Casteldaccia, Rinvio a giudizio per la tragedia del 6 maggio

Il tragico evento del 6 maggio 2024 a Casteldaccia, che ha causato la perdita di cinque vite umane, ha dato luogo a una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Termini Imerese.

Al centro dell’indagine vi sono dirigenti di Amap, la società municipalizzata responsabile della gestione della rete idrica palermitana, imprenditori e le rispettive aziende, accusati di omicidio colposo plurimo.

Le persone coinvolte – Nicolò Di Salvo, Gaetano Rotolo, Salvatore Rappa, Sergio Agati, Girolamo Costa, Wanda Ilarda, Amap spa e Quadrifoglio Group srl – sono chiamate a rispondere di gravi mancanze procedurali e di sicurezza che hanno contribuito alla morte di Giuseppe La Barbera, Ignazio Giordano, Epifanio Alsazia, Giuseppe Miraglia e Roberto Raneri.

L’inchiesta si concentra sui lavori di pronto intervento, manutenzione ordinaria e programmata della rete fognaria, commissionati da Amap e subappaltati a Quadrifoglio Group.

Secondo l’accusa, l’azienda committente avrebbe omesso controlli essenziali sull’idoneità tecnica e sulla competenza delle ditte appaltatrici, trascurando il cruciale aspetto della verifica delle informazioni relative alla sicurezza sul lavoro.

Un elemento centrale della richiesta di rinvio a giudizio riguarda la presunta assenza di un piano di sicurezza e coordinamento, un documento obbligatorio che definisce le misure di prevenzione degli incidenti.

Parallelamente, si lamenta la mancata nomina di un coordinatore per la sicurezza, figura professionale deputata a supervisionare la fase progettuale ed esecutiva dei lavori.

La Procura contesta, inoltre, una sottovalutazione dei rischi inerenti gli ambienti confinati, specificamente all’interno della documentazione di valutazione dei rischi di Amap.

Tale valutazione insufficiente, secondo l’accusa, avrebbe dovuto imporre l’utilizzo obbligatorio di autorespiratori e rilevatori multi-gas, dispositivi salvavita non messi a disposizione degli operai.

La dinamica del disastro si è sviluppata durante un intervento di disostruzione della rete fognaria.

Gli operai, incaricati di liberare un tratto ostruito nei pressi dell’impianto di sollevamento, sono scesi in una vasca fognaria.

L’inserimento della sonda dell’autospurgo ha provocato la liberazione di acido solfidrico gassoso, un gas altamente tossico, in concentrazioni letali.

La morte del primo operatore ha innescato un effetto domino, con gli altri soccorritori a rischio per tentare un salvataggio impossibile.

L’evento solleva interrogativi profondi sulla responsabilità delle aziende, sull’importanza della sicurezza sul lavoro e sulla necessità di una cultura della prevenzione che metta al primo posto la tutela della vita umana.

La vicenda si configura non solo come una tragedia individuale, ma anche come un campanello d’allarme per l’intero settore, evidenziando la necessità di una revisione urgente delle procedure e dei controlli.