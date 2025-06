Castelvetrano: Migliaia in Corteo per Mary Bonanno, un Grido Contro la Violenza

La comunità di Castelvetrano, Trapani, si è riversata nelle strade in un corteo silenzioso, un fiume umano composto da quasi mille persone, per commemorare Mary Bonanno, strappata alla vita con brutale violenza. La fiaccolata, nata dall’iniziativa di colleghe insegnanti Asacom, ha rappresentato un momento di profondo lutto e, al contempo, un grido di ribellione contro una cultura arcaica e distruttiva.Il corteo, partito da Piazza Escrivà, si è snodato fino alla chiesa madre, dove un momento di preghiera comunitaria ha offerto un rifugio spirituale e un senso di condivisione nel dolore. La partecipazione massiccia, che ha visto la presenza di donne e uomini di ogni età, ha testimoniato la crescente consapevolezza di un problema sociale radicato e la volontà di contrastarlo.Il sindaco Giovanni Lentini ha sottolineato come questo atto di solidarietà segnali un’evoluzione nella coscienza collettiva, un progressivo rifiuto della mentalità possessiva che troppo spesso alimenta la violenza di genere. Ha espresso l’auspicio che questo evento tragico possa stimolare una riflessione più ampia e profonda, orientata a promuovere una cultura dell’amore, del rispetto e della parità, elementi essenziali per prevenire simili tragedie.Accanto ai familiari di Mary, hanno sfilato i rappresentanti delle associazioni “Palma Vitae” e “Cotulevi”, impegnate sul fronte dell’assistenza e della sensibilizzazione per le donne vittime di abusi. L’avvocato Mariella Gulotta, di “Cotulevi”, ha lanciato un appello pressante, rimproverando l’inerzia e l’omertà che spesso avvolgono situazioni di maltrattamento. Ha evidenziato l’urgenza di una maggiore attenzione ai segnali di disagio, soprattutto nei giovani, e di un coraggio condiviso per rompere il muro del silenzio, denunciando comportamenti violenti e potenzialmente pericolosi. La denuncia non deve essere un atto isolato, ma una responsabilità collettiva, un dovere civico.Il parroco Don Giuseppe Undari, durante il momento di preghiera in chiesa, ha invitato tutti al rispetto e alla compassione, sottolineando come il dolore non debba rimanere confinato nel perimetro familiare, ma si debba espandere, trovando forza e solidarietà nella comunità intera. La presenza così numerosa dei cittadini ha confermato che la famiglia Bonanno non è sola, che la sua perdita commuove e unisce un’intera comunità. Questa tragedia, pur nella sua gravità, può diventare un catalizzatore per un cambiamento culturale profondo, un’occasione per riflettere, agire e costruire un futuro più sicuro e giusto per tutti. La memoria di Mary Bonanno non può svanire, ma deve ispirare un impegno costante e determinato nella lotta contro la violenza di genere.