Catania, genitori allontanati: undicenne vittima di violenze agghiaccianti

Un quadro di profonda inquietudine si è aperto a Catania, con l’applicazione da parte della Squadra Mobile di un provvedimento di allontanamento nei confronti dei genitori di un undicenne vittima di reiterate aggressioni fisiche e psicologiche.

L’ordinanza, disposta dal giudice per le indagini preliminari (GIP), rappresenta un tentativo di tutelare l’incolumità del minore in un contesto familiare profondamente compromesso.

L’inchiesta è stata innescata dalla pubblicazione, avvenuta il 3 gennaio, di un video agghiacciante divenuto virale su TikTok.

Il filmato, condiviso tramite un profilo familiare, mostrava il padre intento a picchiare il figlio con un cucchiaio di legno, proferendo espressioni umilianti e di dominio, rivendicando un ruolo di “padrone”.

La gravità delle immagini ha subito destato allarme e ha spinto la Procura della Repubblica a richiedere la custodia cautelare in carcere per entrambi i genitori.

Il GIP, tuttavia, ha rigettato questa richiesta, generando una prima divergenza sulle misure cautelari.

La decisione era seguita ad un’ulteriore dissenso, con la revoca del fermo del padre precedentemente disposto dalla Squadra Mobile, giudicato infondato alla luce della mancanza di elementi che attestassero la reiterazione del reato di maltrattamento in famiglia.

Le indagini, condotte a fondo, hanno svelato un quadro più ampio e allarmante di abusi sistematici.

Le testimonianze di congiunti, acquisite nel corso delle indagini, hanno delineato un contesto di profonda violenza psicofisica, in cui il minore sarebbe stato sottoposto a maltrattamenti non solo da parte del padre, ma anche dalla madre.

Quest’ultima, secondo l’accusa, avrebbe materialmente colpito il bambino con lo stesso cucchiaio di legno, e sarebbe stata la responsabile della registrazione del video che ha dato il via all’inchiesta.

Il filmato, pare, veniva utilizzato come strumento di punizione, mostrato ripetutamente al minore per esercitare controllo e instillare paura.

Le perizie mediche hanno rilevato la presenza di lividi e segni di violenza sul corpo del bambino, a riprova delle aggressioni subite.

La Procura ha giustificato la richiesta di custodia cautelare, evidenziando la gravità dei fatti, la loro ripetizione nel tempo e il rischio concreto di compromettere l’acquisizione di prove fondamentali per il processo.

Oltre alle aggressioni fisiche, emergono dettagli sconcertanti relativi a episodi di umiliazione e coercizione psicologica perpetrati dal padre.

L’uomo avrebbe utilizzato espressioni offensive e umilianti nei confronti del figlio, e lo avrebbe punito con la reclusione in uno sgabuzzino per banali infrazioni, come salire su un banco di scuola o provocare il pianto di una sorella.

Anche le tre figlie femmine, di 8, 7 e 4 anni, sarebbero state oggetto di rimproveri e schiaffi da parte dei genitori.

L’applicazione del provvedimento di allontanamento, seppur non equivalente alla custodia cautelare, rappresenta un passo necessario per garantire la protezione del minore e delle sue sorelle, in attesa di un giudizio che possa fare piena luce sulla dinamica familiare e assicurare alla giustizia i responsabili di queste gravi violazioni dei diritti del minore.

L’episodio solleva interrogativi profondi sulla necessità di rafforzare i sistemi di protezione dei minori e di promuovere una cultura genitoriale responsabile e rispettosa.