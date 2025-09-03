Catania, lite per parcheggio: uomo in carcere per omicidio

Nel cuore di Catania, una vicenda di violenza e gestione del territorio ha portato alla custodia cautelare in carcere di Habtom Hailu, cittadino etiope di 37 anni.

L’uomo è accusato di aver causato il decesso di Alessandro Indurre, un posteggiatore abusivo di 40 anni, in seguito a un violento scontro avvenuto il 30 agosto in corso Sicilia, arteria nevralgica della città.

La drammatica escalation, innescata da una disputa per la gestione di un parcheggio, ha concluso la vita di Indurre, segnando un momento di profonda tristezza e preoccupazione per la comunità locale.

Il gip Stefano Montoneri, esaminando gli elementi di prova presentati dalla Procura, rappresentata dagli aggiunti Fabio Scavone e Martina Nunziata Bonfiglio, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Hailu, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di fuga o inquinamento delle prove.

La decisione, basata su un’analisi approfondita della dinamica dei fatti e delle circostanze che hanno portato al tragico evento, riflette la necessità di garantire la serenità pubblica e la corretta amministrazione della giustizia.

L’arresto di Hailu, avvenuto poche ore dopo l’aggressione grazie al rapido intervento dei Carabinieri e della Polizia, è stato corroborato dalla sua confessione.

Nonostante l’ammissione di responsabilità, l’indagato ha tentato di giustificare il suo gesto invocando la legittima difesa, una versione dei fatti che sarà scrupolosamente valutata nel corso del procedimento giudiziario.

Le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona giocano un ruolo cruciale nell’accertamento della verità, fornendo una documentazione oggettiva della dinamica dell’evento.

Al fine di determinare le cause precise del decesso di Alessandro Indurre, la Procura ha affidato ai medici legali Cristoforo Romano e Fabrizio Francaviglia l’incarico di eseguire l’autopsia, una procedura indispensabile per stabilire con certezza le lesioni che hanno condotto alla morte e per escludere eventuali cause naturali o accidentali.

L’esito dell’autopsia sarà determinante per chiarire i contorni della vicenda e per consentire ai magistrati di ricostruire con precisione la sequenza degli eventi.

Il caso solleva interrogativi complessi sulla gestione del territorio, sul fenomeno del posteggio abusivo e sulla spirale di violenza che può derivare dalla competizione per il controllo di spazi pubblici.

L’episodio, inoltre, pone l’attenzione sulla necessità di rafforzare i controlli e di promuovere una cultura del rispetto delle regole e della convivenza civile.

La comunità catanese, scossa da questo tragico evento, attende con ansia i risultati delle indagini e la giustizia, sperando che possa far luce sulla vicenda e restituire un senso di sicurezza e tranquillità.