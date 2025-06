Catania, San Cristoforo: Smascherata Base Spaccio e Rete Criminale

Nel cuore del quartiere storico di San Cristoforo, a Catania, la polizia ha disarticolato un’organizzazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, confiscando un immobile trasformato in una vera e propria base operativa. L’azione, culminata con il sequestro preventivo dell’edificio, del denaro contante e di un complesso sistema di videosorveglianza, evidenzia la sofisticazione e la resilienza di un’attività illecita radicata nel tessuto urbano.L’immobile, configurato come una sorta di “piazza dello spaccio” gestita con rigore, comprendeva una “drug room”, uno spazio dedicato all’assunzione delle dosi acquistate, un dettaglio inquietante che testimonia la centralità dell’uso e della dipendenza nel modello criminale. L’azione degli agenti della squadra Volanti, protrattasi per due giorni consecutivi, ha messo a termine una vigilanza che si è rivelata cruciale per smascherare l’organizzazione. Le reiterate irruzioni hanno permesso di identificare una figura centrale, ritenuta il capo dell’attività di spaccio, e di documentare l’incessante flusso di persone coinvolte.Particolarmente rilevante è la rapidità con cui, dopo il primo sequestro, l’indagato ha provveduto a ripristinare il sistema di videosorveglianza, un segnale inequivocabile dell’elevato livello di organizzazione e della volontà di eludere i controlli. La scoperta di assuntori presenti durante le irruzioni, unitamente ai tentativi di eliminare le tracce dello spaccio gettando la droga nel water, ha fornito ulteriori elementi a sostegno della gravità del reato.La determinazione degli agenti, che hanno previsto la possibilità di tentativi di fuga attraverso botole sul tetto, ha permesso di recuperare la droga e il denaro, presumibilmente provento dell’attività illecita. La somma sequestrata, pari a circa 2.000 euro, suggerisce un volume d’affari significativo. Il sistema di videosorveglianza, abilmente occultato nel controsoffitto in cartongesso, rappresenta una risorsa tecnologica impiegata per proteggere l’attività e vanificare i controlli.L’azione di polizia ha comportato il sequestro preventivo dell’immobile, un provvedimento che mira a privare i responsabili del bene utilizzato per commettere il reato. L’intervento dei vigili del fuoco si è rivelato essenziale per rimuovere le porte blindate e le botole, elementi chiave del sistema di sicurezza progettato per proteggere l’attività e garantire la fuga dei pusher.La Procura, dopo aver ricevuto gli atti, ha richiesto la convalida del sequestro preventivo, provvedimento che è stato confermato dal giudice per le indagini preliminari. Questo complesso operativo non solo ha disarticolato una rete di spaccio, ma solleva interrogativi sulla necessità di rafforzare la prevenzione e il contrasto alla criminalità organizzata, con particolare attenzione alla tutela dei quartieri più vulnerabili e alla protezione dei soggetti più esposti al rischio di dipendenza. L’evento sottolinea l’importanza di una sinergia tra forze dell’ordine, magistratura e servizi sociali per affrontare in modo efficace le problematiche legate allo spaccio e alla tossicodipendenza.