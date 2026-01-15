Catania, sequestrati tabacchi di contrabbando: arrestate tre donne.

Un’operazione di contrasto alle attività illecite ha permesso alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Catania di intercettare e sequestrare un ingente quantitativo di tabacchi lavorati esteri, per un peso complessivo superiore ai 105 chilogrammi.

L’azione, orchestrata all’aeroporto di Catania, ha portato all’identificazione e all’arresto di tre donne, cittadine ivoriane e camerunense, coinvolte in un sofisticato schema di contrabbando transnazionale.

Le investigazioni, frutto di un’attività di monitoraggio mirata, hanno rivelato un percorso complesso e articolato: le donne avevano originariamente lasciato i rispettivi Paesi d’origine, intraprendendo un viaggio che includeva una tappa cruciale in Etiopia, prima di giungere a Roma e, successivamente, a Catania.

L’utilizzo di voli internazionali, con transiti strategici, mirava a eludere i controlli doganali e a garantire l’ingresso nel territorio nazionale di una merce illecita di notevole valore economico.

Le sigarette, accuratamente occultate all’interno dei bagagli, mancavano del Marchio Nazionale di Stato, requisito imprescindibile per la commercializzazione legale in Italia.

La destinazione finale della merce di contrabbando era un circuito di distribuzione parallelo e illegale, caratterizzato da prezzi artificialmente bassi e privo di controlli sulla qualità e la provenienza dei prodotti.

L’evasione fiscale derivante da questa attività illecita, stimata dagli inquirenti, si aggira intorno ai 30.000 euro, cifra destinata a incrementarsi esponenzialmente se l’operazione non fosse stata interrotta.

L’episodio, oltre a sottolineare la capacità di adattamento e l’ingegnosità dei trafficanti, evidenzia la crescente sofisticazione delle tecniche di contrabbando, che spesso si avvalgono di rotte complesse e di profili apparentemente vulnerabili per eludere i controlli delle autorità.

L’azione di contrasto, pertanto, rappresenta un tassello fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata e nella tutela del mercato legale, contribuendo a salvaguardare le entrate fiscali e a prevenire danni alla salute pubblica derivanti dalla commercializzazione di prodotti contraffatti e non sicuri.

Le tre donne sono attualmente sotto indagine con l’accusa di contrabbando aggravato e sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione testimonia l’importanza di una collaborazione sinergica tra le forze dell’ordine e le agenzie fiscali per contrastare efficacemente le attività illecite transfrontaliere.