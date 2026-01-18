Catania, tentata aggressione a figlia: indagine sulla madre e fragilità familiare

L’episodio, accaduto in una residenza periferica di Catania, solleva inquietanti riflessioni sulla salute mentale materna e la fragilità delle dinamiche familiari.

Una donna, di origine meridionale-asiatica e residente da tempo nella città siciliana, è stata fermata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile in seguito a un tentativo di aggressione nei confronti della figlia, una bambina di soli cinque mesi.

La drammaticità della situazione è stata amplificata dalla necessità per gli operatori dell’Arma di forzare l’ingresso nell’abitazione, suggerendo la gravità della crisi in atto e la potenziale pericolosità per la sicurezza della minore.

L’allarme è scattato grazie alla prontezza di un’altra sorella, presumibilmente minorenne, che, testimone della scena, ha attivato il servizio di emergenza 112.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di interrompere il tentativo di soffocamento, scongiurando conseguenze potenzialmente fatali per la bambina, la quale è stata immediatamente sottoposta a controllo medico e definita in buone condizioni di salute.

La madre, visibilmente in stato di agitazione e in preda a un episodio di perdita di controllo, è stata affidata al personale del 118 e trasportata in ospedale, sotto scorta dei militari, per una valutazione medica completa, con particolare attenzione al suo stato psicologico.

L’episodio non si riduce a un semplice gesto di violenza, ma sembra emergere come manifestazione di una profonda sofferenza psichica, che richiede un’analisi accurata e un intervento specialistico.

La vicenda ha immediatamente attivato i canali istituzionali competenti.

La Procura della Repubblica ha avviato le indagini per accertare le responsabilità penali, mentre la Procura per i Minorenni ha preso in carico la valutazione della situazione al fine di predisporre misure di protezione per la bambina, garantendole un ambiente sicuro e stabile.

L’evento pone l’accento sulla necessità di rafforzare i servizi di supporto psicologico per le famiglie, con particolare attenzione alla salute mentale materna, per prevenire situazioni di crisi e tutelare il benessere dei minori.

La complessità del caso, legata alla provenienza culturale della famiglia e alle potenziali difficoltà di integrazione, richiede un approccio multidisciplinare e sensibile, volto a comprendere le radici del disagio e a offrire un aiuto concreto e duraturo.

La vicenda si configura, quindi, non solo come un dramma individuale, ma anche come un campanello d’allarme per l’intera comunità.