Catania, Trantino a Meloni: sicurezza, rifiuti e nuove strategie

Durante un incontro a Palazzo Chigi, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha presentato alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni un quadro complesso e articolato delle sfide che la città etnea si trova ad affrontare, delineando una visione di intervento strategico e di rinnovamento amministrativo. L’incontro, che ha visto la consegna di un dossier dettagliato, ha rappresentato un’occasione per Trantino di portare all’attenzione del Governo nazionale questioni di cruciale importanza per il tessuto sociale ed economico di Catania.Il fulcro della discussione ha riguardato la crescente percezione di insicurezza che affligge la popolazione. Il sindaco ha espresso la necessità di un intervento mirato e coordinato, ben oltre le misure tradizionali, suggerendo una rivisitazione innovativa delle operazioni “Strade Sicure” e “Vespri Siciliani”. L’auspicio è quello di una presenza militare più robusta e proattiva, non solo come deterrente per la microcriminalità, ma anche come elemento di rassicurazione e di supporto alla comunità, promuovendo un senso di sicurezza condivisa. L’impiego di risorse militari non deve essere inteso come una risposta repressiva, bensì come un investimento nella resilienza urbana e nel benessere dei cittadini.Parallelamente, il sindaco ha posto l’accento su un problema economico di portata significativa: l’onere finanziario sostenuto dal Comune per la gestione dei rifiuti abbandonati. Questo costo, diventato insostenibile, impatta negativamente sulle risorse disponibili per altri servizi essenziali. Trantino ha proposto un approccio innovativo che combini misure normative incisive con incentivi al comportamento civico. Tra le proposte concrete figurano il potere per i Comuni di disporre il fermo amministrativo dei veicoli utilizzati per l’abbandono di rifiuti e la sospensione temporanea del Reddito di Inclusione per i recidivi, con l’obiettivo di responsabilizzare i trasgressori e promuovere una cultura del rispetto dell’ambiente. Si tratta di un approccio che integra sanzioni con opportunità di reinserimento sociale e di sensibilizzazione.Il sindaco ha sottolineato come la gestione efficiente dei rifiuti non sia solo una questione ambientale, ma anche un fattore chiave per la dignità della città e per l’attrattività turistica. L’obiettivo è quello di creare un sistema integrato che coinvolga cittadini, imprese e istituzioni, promuovendo l’economia circolare e la riduzione dei rifiuti alla fonte.La Presidente Meloni, secondo quanto riferito dal sindaco, ha mostrato un vivo interesse per le problematiche esposte, evidenziando una sensibilità verso le esigenze del territorio catanese e un forte sostegno all’azione amministrativa del Comune. Il dossier presentato sarà ora oggetto di un’attenta analisi da parte del Governo, al fine di individuare le strategie legislative e amministrative più efficaci per tradurre le proposte in azioni concrete e durature, contribuendo a restituire a Catania un futuro di sviluppo sostenibile e di sicurezza collettiva. L’impegno del Governo rappresenta un segnale di speranza per una città che aspira a superare le sue sfide e a riconciliarsi con il suo potenziale.