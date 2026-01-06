Catania, Tribunale Minorenni: Sospesa la responsabilità genitoriale

Il Tribunale per i Minorenni di Catania ha avviato un procedimento complesso e delicato volto a valutare la decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti dei genitori di un undicenne vittima di violenza fisica e psicologica.

L’evento scatenante è stato il rilascio di un video, diventato virale sulla piattaforma Tik Tok, che documentava un’aggressione particolarmente grave: l’uomo, in preda a un risvolto di comportamenti autoritari e pervasi da dinamiche di potere, colpiva il figlio con un oggetto contundente, verbalizzando frasi inquietanti che esprimevano un’assunzione di dominio inaccettabile.

L’atto violento ha immediatamente portato al fermo del padre per maltrattamenti in aggravati, un provvedimento reso necessario anche dalla constatazione che la violenza non si sarebbe limitata all’episodio ripreso.

Accertamenti successivi hanno rivelato che anche le altre tre figlie, non più conviventi con i genitori, sarebbero state oggetto di dinamiche abusive.

Il Gip, pur non convalidando il fermo, ha sottolineato la gravità delle accuse e la necessità di tutelare l’incolumità dei minori.

In attesa dell’esito del procedimento penale, il Tribunale per i Minorenni ha disposto una misura di protezione cruciale: la sospensione temporanea dell’esercizio genitoriale nei confronti di tutti e quattro i figli.

Questi sono stati immediatamente collocati presso i nonni materni, figure ritenute potenzialmente idonee a fornire un ambiente stabile e sicuro.

La loro capacità di adempiere a funzioni genitoriali “sostituitive” è attualmente oggetto di approfondita valutazione da parte di un’équipe multidisciplinare composta da professionisti qualificati.

La vicenda, tuttavia, non è priva di elementi che ne complicano la ricostruzione.

Le indagini hanno fatto emergere un quadro di possibili omissioni e disfunzioni nell’erogazione dei servizi di supporto al nucleo familiare.

In particolare, un precedente episodio, risalente al giugno 2025, aveva visto il minore tentare di raggiungere la madre e le sorelle in un centro commerciale, circostanza che aveva sollevato preoccupazioni.

Successivamente, la Procura per i Minorenni aveva incaricato i Servizi sociali del Comune per un monitoraggio, che avrebbe poi portato a una richiesta di indagine.

Tuttavia, secondo quanto riferito dalla Procura stessa, tale indagine non sarebbe stata avviata, nonostante ulteriori segnalazioni provenienti da un centro diurno frequentato dal minore, denunciando condizioni di disagio.

La diffusione del video, girato dalla sorellina e pubblicato dall’undicenne tramite un profilo familiare, ha rappresentato un punto di svolta, innescando un’escalation di eventi.

Il minore, in un gesto di disperazione e ricerca di aiuto, ha immortalato l’aggressione, rendendola pubblica.

Questo episodio drammatico mette in luce la fragilità del sistema di protezione dei minori e la necessità di un intervento tempestivo e coordinato per prevenire e contrastare la violenza intrafamiliare.

Il caso, ora, sarà oggetto di un’attenta analisi per comprendere le cause profonde della violenza e per garantire la piena tutela dei diritti dei minori coinvolti.